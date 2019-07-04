نتائج قبول قوات الامن الخاصه 1440 | جندي أول أمن من خلال أبشر

نتائج قبول قوات الامن الخاصه 1440 من أجل ترتيب ضابط أمن وجندي أول من خلال أبشر في أعقاب آخر الأخبار والتحديثات حول نتائج القبول في مختلف المناصب العسكرية ، أعلنت قوات الأمن الخاصة نتائج القبول الأولية للمتقدمين للخدمة العسكرية في عام 1440، يمكن الحصول على نتائج القبول الأولية من قوات الأمن الخاصة 1440 عن طريق التوظيف الأبخازي

حيث أصدرت قوات الأمن الخاصة نتائج الامتحان لجميع المتقدمين في صفوف ضابط الأمن، وهو جندي أول الأمن، الذي أعلن من 20 شوال إلى 24 شوال 1440.

نتائج قبول قوات الامن الخاصه 1440

نسخة من شهادتك الأكاديمية المطلوبة للوظيفة والمصدقة من المصدر وأيضاً الدورات التي تم الحصول عليها. نسخة من شهادة الدراسة لكل مرحلة من مراحل التعليم، وأيضاً نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة وذلك على أساس أن المطابقة واضحة، وفي حالة الخسارة، قم بإعداد خطاب من الواعظ. نسخة من (دفتر العائلة) لوالد مقدم الطلب على أساس مطابقتها لضرورة الحصول على اسم الأم. يجب تقديم برنت من الحالة المدنية وذلك في حالة عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة، (6) صور فوتوغرافية ملونة للوجه (4 × 6) ونسخة من نموذج الطلب عبر الإنترنت.

تعليمات لجنة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية مع قوات الأمن الخاصة