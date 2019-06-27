نتائج قبول كلية نايف للأمن الوطني 1440 أبشر توظيف برقم الهوية

إعلان نتائج قبول كلية نايف للامن الوطني عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني، ويمكن استعلام أسماء المرشحين على الرتب العسكرية برتبة جندي أول، صمن نتائج القبول المبدئي في كلية نايف للأمن الوطني، من خلال استعلام نتيجة القبول على موقع التوظيف ابشر، لاستعلام نتائج قبول الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية السعودية، والتعرف على المستندات المطلوبة لإحضارها وتقديمها خلال المواعيد التي سيتعرف على المرشح مبدئياً من خلال الدخول على نتيجة قبوله.

موقع أبشر توظيف نشر منذ قليل، نتائج قبول كلية نايف للامن الوطني 1440، ويمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى رابط بوابة نتائج القبول على موقع ابشر توظيف بوابة الوظائف لوزارة الداخلية السعودية، وإدخال بيانات الاستعلام عن نتائج القبول في كلية نايف، والتي تشمل رقم الهوية للمستعلم، والجنس وتاريخ الميلاد ورقم هوة الأب، وسنرفق لكم بيان بأسماء المستندات الواجب إحضارها مع المرشحين مبدئياً.

استعلام نتائج قبول كلية نايف للأمن الوطني

قبل استعلام نتائج قبول كلية نايف للأمن الوطني 1440 برقم الهوية من موقع ابشر توظيف، نرفق لكم بيان بصور المستندات المطلوب إحضارها مرتبة بالتسلسل في ملف علاقي وهي على النحو المبين أدناة،

نموذج الالتحاق بالخدمة العسكرية وتعبية البيانات المطلوبة

صورة من المؤهل الدراسي والشهادات طبق الأصل.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من سجل الأسرة.

صورة بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد الطالب.

وسنرفق لكم نص البيان الذي حدد فيه صور المستندات المطلوبة لمراعاة الترتيب

ملاحظة: الحضور بالزي الرياضي الكامل: بنطلون لون أسود وفنيله لون أبيض وجزمة رياضية.

نتائج قبول كلية نايف ابشر توظيف

استعلم عن نتائج قبول كلية نايف للأمن الوطني من موقع ابشر توظيف لاستخراج أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات القبول لحين ظهور نتائج القبول النهائية.