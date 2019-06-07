نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية للجامعيين وللطلاب المتقدمين للكليات العسكرية 1440

إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية المبدئية، حيث كشفت وزارة الدفاع عن نتائج القبول الأولية للجامعيين 1440، ونتائج الترشيح الأولي للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية، عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية للوزارة، وتم وضع بعض التعليمات والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المرشحين مبدئياً للقبول في وزارة الدفاع، كما جاء في بيان لجنة قبول الكليات العسكرية ولجنة قبول الطلبة الجامعيين، وسندرج لكم نص التعليمات الواجب اتباعها لاستكمال باقي إجراءات الترشيح وخوض الاختبارات المقررة لمفاضلة القبول.

وزارة الدفاع أكدت عبر موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني، على بعض النقاط والتعليمات العامة والتي يجب أن يقوم بتنفيذها المرشحين مبدئياً، وسنوضح لكم بالتفاصيل كيفية تنفيذ تلك التعليمات التي سيترتب عليها الدخول على بوابة القبول والحصول على استمارة الالتحاق المبدئي، وتعبئة الاستبيان الطبي، عقب الانتهاء من استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية والتعرف على أسماء المرشحين بشمل أولي من الطلابة الجامعيين والطلاب المتقدمين على الكليات العسكرية.

نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية لطلاب الكليات العسكرية

أعلنت لجنة قبول الكليات العسكرية عن نتائج قبول وزارة الدفاع الأولية للطلاب المرشحين للكليات العسكرية، حيث يمكن استعلام أسماء المرشحين الأولية لوزارة الدفاع من موقع بوابة القبول الموحد الإلكترونية على موقع وزارة الدفاع السعودية، وعقب ذلك اتبع التعليمات التالية إن كنت من الذين تم قبول طلبهم مبدئياً.

تعبية الاستبيان الطبي المخصص للترشيح المبدئي.

تعبئة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي وثم طباعتها وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

حجز موعد إجراء الكشف الطبي وتحديد موعد المقابلة الشخصية.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

الحضور بالزي الرياضي الخالي من الشعارات مع ارتداء حذاء مناسب يكون مفتوح وبدون ارتداء جوارب.

وفيما يلي تعليمات الزي الرياضي لكل كلية من التي تم التقديم عليها لتوضيح لون وشكل البنطلون والقميص.

أ – كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر .

ب – كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق .

ج – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض .

د – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين “الترشيح الأولي”

أعلنت لجنة قبول الجامعيين عن ظهور أسماء المرشحين بشكل أولى لوزارة الدفاع السعودية، والاستعلام من رابط نتائج بوابة القبول الموحد الإلكترونية برقم الهوية، ثم اتباع تعليمات استكمال إجراءات القبول لمن سيكون من ضمن أسماء المرشحين مبدئيا على وزارة الدفاع من الجامعيين وهي تشكل ما هو مرفق.

تعبية الاستبيان الطبي .

تحميل وتعبئة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي طباعة تلك الاستمارة.

حجز موعد المقابلة الشخصية.

حجز موعد الكشف الطبي.

طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.

الحضور بالزي الرياضي خالي من أي شعارات، البنطلون من أي لون والقميص باللون الأخضر.

الحضور بحذاء مناسب مفتوح وبدون شراب.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

أكدت لجنة القبول على عدم الدخول بأي متعلق شخصي ومن بين ذلك الهواتف المحمولة

موقع التسجيل يوجد في طريق الملك عبد العزيز، عبر الاتجاه جنوبا من مبنى قيادة القوات البرية السابق أمام منطقة سكن ضباط القوات المسلحة وفندق بريرا.

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