نتائج قياس qiyas :الاستعلام عن نتيجة اختبارات قياس 1440 ه برقم السجل المدني

نتائج اختبارات قياس qiyas ، ظهرت نتائج الفترة الأولي من اختبارات قدرات قياس والتي انتهت في العاشر من شهر أبريل الماضي ، حيث صرح الموقع الرسمي لموقع القياس بأن النتائج سوف تظهر اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو ، يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بأداء الاختبارات برقم السجل المدني أو رقم الهوية ، سنتناول في الموضوع كيف يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط موقع قياس والذي سيتم ارفق رابطه أدناة .

الاستعلام عن نتيجة اختبارات قياس qiyas برقم الهوية 1440 ه

وفقا للمتحدث الرسمي ل قياس فقد صرح بأن اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان والموافق 1 مايو سيتم الإعلان فيه عن نتيجة المراحلة الأولي من الاختبارات الورقية لعمليات التحصيل الدراسية ( نتائج الاختبارات التحصيلية ) ، يتم الاستعلام عن النتائج من الموقع الرسمي لقياس فقط والذي سيتم ارفق رابطه ضمن خطوات الاستعلام في السطور القادمة .

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس qiyas التحصيلية 1440 ه

ادخل إلي الموقع الرسمي لقياس من خلال الرابط المرفق .

قم بإدخال كل من نوع الاختبار ، رقم السجل المدني ، رمز التحقق .

اضغط علي تسجيل ثم ادخل رقم الهوية لتظهر لك النتيجة .

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