“اعرف نتائج مفاضلات جدارة” نتائج تقديم جدارة للمعلمين والمعلمات على الوظائف التعليمية 1440

حان الموعد مع جميع التقدمين للوظائف التعليمية 1440 التي من المقرر إعلانها رسميا خلال ساعات من الآن وذلك عقب ما الكثير والكثير من المعلمين والمعلمات بالتقديم على الوظائف المطروحة من وزارة التربية والتعليم بالسعودية والتي بلغ عددها إلى 10456 وظيفة شاغرة لحملة درجة البكالوريوس من النساء والرجال للوظائف التعليمية، فقد اقترب من تجاوز 4953 وظيفة للرجال، وتشمل 5503 وظيفة للنساء فمنذ مطلع الساعات الأولي من نهار اليوم الخميس تتزايد عمليات البحث لمعرفة إعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، فن المقرر تعلن أسماء مرشحي للوظائف التعليمية على الموقع الرسمي جدارة moe.gov.sa.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

وقد أشار من جهته المتحدث الرمي لوزارة التعليم بالسعودية “مبارك العصيمي” أن الوظائف المتوفرة والمطروحة لحاملي شهادة البكالريوس علماً أن يستوجب على المتقدم للوظائف أن يكون المؤهل أو الدرجة التعليمية تتناسب مع التخصص الوظيفي المتقدم إليه .