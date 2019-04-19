نتائج نظام نور بالسجل المدني وكيفية استعلام درجات الطلاب للابتدائي والمتوسط والثانوي

استعلام نتائج نظام نور بالسجل المدني للابتدائي والمتوسط والثانوي، للتعرف على درجات الطلاب في مرحلة التقييم الأولى والثانية قبل خوض نتائج الامتحانات النهائية، حيث نقترب من انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ اختبارات جميع المراحل الدراسية، وستتوالى ظهور نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية، فور رصد وإقفال الدرجات على موقع نور، واعتمادها من أصحاب الصلاحية، ليتمكن أولياء الأمور من تسجيل الدخول على نظام نور والاستعلام برقم الهوية الوطنية عن شهادات الطلاب 1440.

الاستعلام عن نتائج نظام نور بالسجل المدني للابتدائي بطبيعة الحال سيكون في مقدمة نتائج الطلاب التي ستعلن، ضمن نتائج العام الدراسي 1439-1440 لحين تفعيل خاصة استخراج الدرجات بدون الدخول على نظام نور من موقع وزارة التعليم للشهادات، وسنوضح بالشرح مثال حول كيفية استخراج درجات المرحلة الابتدائية المعتمدة للطلاب بعد عملية الترفيع واعتماد النتائج وقرارات اللجنة للطلاب ذات الحالات الخاصة، وستكون تلك الطريقة مشابهة لألية استعلام النتائج عبر موقع نور للمتوسط والثانوية العامة.

نتائج نظام نور بالسجل المدني للابتدائي 1440

طريقة استخراج نتيجة المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف من الأولى الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، سنتعرف عليها بدعد الدخول إلى موقع نتائج نظام نور بالسجل المدني “بوابة التقارير”، بداية يتم فتح نظام نور من حساب المستخدم، ثم التوجه على بوابة المهارات والتأكد من اعتماد تقييم الطلبة في الفصل وإدخال المهارات، حيث يتم اختيار الصف المراد استخراج النتيجة له، وستظهر قائمة منسدلة بها جميع صفوف المرحلة الابتدائية، وفي حالة كانت النتائج معتمدة، يتم التأكد من اعتماد النتيجة للطلاب من لهم ضعف في النتيجة أو أكثر، وهي من الأمور الخاصة بأصحاب الصلاحية من المعلمين وقائد المدرسة، وعليهم استكمال عملية الترفيع والترحيل للطلاب الناجحين للصفوف الأعلى من بوابة شؤون الطلاب.

استعلام نتائج الطلاب سيتم من خلال الدخول على بوابة التقارير ومنها تقارير الطلاب، ثم شهادات الطلبة.

الدخول على شهادات الطلاب

نحدد خيارات البحث سواء عن الطلاب الناجحين أو الطلاب الراسبين، أو الناجحين بقرارات اللجنة ( ناجح- ناجح بملاحظات- راسب- ناجح بقرار اللجنة).

ثم تصدير كشف الدرجات وحفظة لحين فتح رابط شهادات الطلاب من موقع نور بدون تسجيل.

رابط نظام نور بالسجل المدني ورقم التحقق

تنفيذ الخطوات الموضحة بعالية كمثال نحو كيفية استخراج نتائج الطلاب بالسجل المدني من نظام نور حساب ولي الأمر للمرحلة الابتدائية، وقريبا شرح أخر للمرحلة المتوسطة لتوضيح طريقة الحصول على الدراجات.

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