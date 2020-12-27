نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

تم إصدار نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية عقب جائحة كورونا التي ضربت العالم بأجمعه في أوائل يناير الماضي من مدينة وهان الصينية إلى جميع دول العالم و منها إلي المملكة و فرضت عملية إلاغلاق الكلي للكثير من المؤسسات في المملكة و على وجه الدقه المؤسسه التعليمية المتمثلة في المدارس و الجامعات فكان لزاماً على وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العمل على مواكبة الظروف الراهنة التي تمر بيها البلاد و إيجاد طرق بديلة للتدريس و استخدام أحدث الطرق في مسايرة التقدم التكنولوجي الحادث في مجال التعليم عبر العلم و إطلاق منصة نور التعليمية لطلبة التعليم الأساسي من ضمن منظومة رؤية 2030 للمملكة السعودية و تعد منصة ( نور) من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي و التي تقدم العديد من الخدمات لكل من الطالب في الصفوف التعليمية المختلفة خاصة بعد أن تم الغاء حضور الطلاب بالمدارس و تم تحويل نظام الدراسة ليصبح اليكترونياً عن بعد، فأصبحت منصه نور هي حلقة الوصل ما بين الطالب و المعلم و ولى الأمر.

خدمات نظام نور

إعلان نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

تمكن أولياء الأمور من المتابعة المستمرة لسير أبنائهم في العملية التعليمية.

طريقة سهلة و مباشرة لتوفير التواصل بين كل من الطالب و المعلم و ولي الأمر.

يمكن تسجيل الطلاب في الصف الأول اليكترونياً من خلال نظام نور.

رفع المحتوي التعليمي الخاص بكافة الصفوف التعليمية.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يمكن لولي الأمر تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية للاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصه لأولياء الأمور من متابعة كيفيه اداء أبنائهم خلال السنه الدراسيه و الاستعلام عن نتائجهم .

الضغط علي تسجيل الدخول الي منصة نور التعليمية.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

إدخال إسم المستخدم .

كتابة الرقم السري.

نقل رمز التحقق بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الضغط على تسجيل الدخول.

رابط نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية يمكن للطلاب و أولياء الأمور الدخول إلى نظام نور التعليمي و الحصول على النتيجة الخاصة بالصف الدراسي المسجل به الطالب و ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: