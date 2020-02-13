نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1441 عبر قياس النتائج بالسجل المدني

استعلام نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1441 وعرفة درجة النجاح في الاختبار المعرفي، عبر موقع قياس النتائج برقم السجل المدني، وفق ألية الاستعلام عن نتائج قياس إلكترونياً، بعد تسجيل الدخول على بوابة قياس للخدمات الإلكتروني من حساب المستخدم، أو طرق التواصل الأخرى التي يوفرها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أحد مراكز هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية.

منذ صباح الخميس، أعلن المركز الوطني للقياس عن ظهور نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1441، وتم توجيه الدعوة لمن سجل واختبر بالدخول على بوابة قياس للخدمات الإلكترونية، من خلال بيانات الاشتراك، ثم التوجه إلى نتائج قياس للاختبارات التي خاضها، ومنها سيتعرف على نتائج اختبارات القدرات المعرفية.

إعلان نتيجة اختبار القدرة المعرفية

تواصل على مدار ساعات يوم الخميس، عمليات الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1441، وهي من النتائج الهامة للخريجين والمتقدمين على الوظائف، حيث تدخل تلك النتائج ضمن عناصر التقييم أو المفاضلة بين المرشحين، وبالتالي يكون لها أهمية خاصة واهتمام كبير كونها عامل مساعد في حصول الخريجين والخريجات على أحد الوظائف والتي ترد في إعلان الوظائف الحكومية على وجه خاص.

استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية

سجل دخولك على رابط استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية من خلال بوابة القياس للخدمات الإلكترونية، عبر الدخول برقم السجل المدنية وكلمة المرور، وفي حالة فقد أحد البيانات يمكن الاستفادة من خدمة استعادة كلمة المرور لتتمكن من الدخول على حسابك، أو الاتصال على رقم قياس الموحد المنشور على الموقع الرسمي.