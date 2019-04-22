موعد إعلان نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية 2019 على بعض مواد دستور 2014

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية 2019 عقب انتهاء عملية فرز الأصوات التي تجري حالياً، ووفق تصريحات الوطنية للانتخابات فقد حدد القانون مدة إعلان نتائج التصويت النهائية لتكون خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء الاستفتاء، ويتم متابعة عملية الفرز في جميع اللجان الانتخابية، والتي أغلقت مقرات اللجان عقب انتهاء التصويت في التاسعة من مساء الإثنين، لتبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج المبدئية الأولية من قبل اللجان العامة في بيانات إعلامية رسمية للتعرف على النتائج المبدئية لحين الإعلان الرسمي.

أتم المصريون بالخارج والداخلي المشاركة في واحدة من الممارسات الديمقراطية، من أجل الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور مصر 2014، وساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية 2019، والتي ستشمل توضيح نسبة المشاركة في جميع المحافظات، وعدد المصوتين بنعم والمصوتين بلا، وكذلك حصر الأصوات الباطلة، وقد تشمل النسب تحديد فئات المشاركين من حيث الشريحة السنية من بين الرجال او النساء، وكافة التفاصيل ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن النتائج الرسمية والنهائية.

متى إعلان نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية

تعلن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية للمصرين في الخارج والمصريين في الداخل معاً، من الهيئة الوطنية للانتخابات وستكون تلك التعديلات في حال كانت النتائج بالموافقة نافذة للعمل بها، وستكون إعلان النتائج مجمعة من خلال مؤتمر صحفي عالمي ستدعو ألية الهيئة خلال 5 أيام من تاريخ نهاية التصويت، ولا تزال عملية فرز الأصوات مسترة في جميع اللجان ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن.

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