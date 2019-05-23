نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الشهادات

ترقبوا نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية خلال ساعات عبر موقع مديرية التربية والتعليم، واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لامتحانات آخر العام الدراسي 2018-2019، وعبر خدمة نتائج الشهادات على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية عقب اعتمد المستشار عبد العزيز قنصوة نتيجة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، وتكريم الطلاب العشرة الأوائل ونشر كشوف الأسماء عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة لدى المحافظة، حيث اقتربت أعمال الكنترول على الانتهاء لتكون الإسكندرية في طليعة المحافظات المصرية التي ستظهر نتائج الطلاب.

أخر أخبار موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الإسكندرية، تدوا أولياء الأمور والطلاب لظهور نتيجة إعدادية الإسكندرية قريباً، وذلك وفقا لما توصلنا له من مصادر خاصة، وسيكون من المحتمل اعتماد نتائج الطلاب قبل نهاية الأسبوع الحالي، وهو ما نعمل على التأكد منه من خلال المتابعة اللحظية لما يصدر من تصريحات عن مسئولي تعليم الإسكندرية وعلى راسهم الأستاذ مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وسنضع لكم روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية التي ستوفر الاستعلام برقم الجلوس عبر خدمات الشهادات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2019

تعليم الإسكندرية دعا من يهمه الأمر إلى ترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2019 لنتيجة امتحانات أخر العام الدراسي، وهو ما يشير لقرب انتهاء إعمال المراجعة والرصد ومن المحتمل صدور تنويه أخر خلال ساعات يوضح موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي، ونشر الروابط الخاصة بالاستعلام من بوابة خدمة نتائج الشهادات.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

روابط نتائج الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية من البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية والمزيد من التفاصيل قريباً.

موقع مديرية التربية والتعليم الإسكندرية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات من تقدموا إلى اختبارات الصف الثالث الإعدادي يتجاوز 82 ألف طالب وطالبة موزعين على 324 لجنة امتحانية، وسيصدر عن مديرية التربية والتعليم الإسكندرية البيانات الرسمية التي ستوضح إحصائية النتيجة فور اعتمادها رسمياً.