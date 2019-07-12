نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس والرقم الساخن

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية موقع نتائج الشهادة الأزهرية، وعبر الرقم الساخن للأزهر الشريف،بعد انتهاء كنترولات الشهادة الثانوية الأزهرية من إتمام جميع أعمال الرصد والمراجعة، وحصر أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري لامتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2018-2019، والتي يترقب الإعلان عن نتائجها خلال الأسبوع الجاري ، وفق التصريحات التي خرجت عن مصادر تعليمية مقربة من قطاعات التعليم الأزهري، في انتظار رفع النتيجة من رئيس قطاع المعاهد الأزهر الدكتور على خليل لاعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أو من ينوب عنه.

اعتمد الدكتور صالح عباس نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 الدور الأول، وبلغت نسبة النجاح العامة 49.98%، وتحدث وكيل شيخ الأزهر، عن كون السبب وراء انخفاض نسبة النجاح العامة يرجع إلى تأجيل العديد من الطلاب والطالبات لمادة أو مادتين إلى الدور الثاني، وعزز كلامة بالاستشهاد بنسبة النجاح في العام الماضي، كما تم اعتماد نتيجة معد غزة الأزهري، وتم إتاحة الاستعلام عبر بوابة الأزهر التعليمية وموقع الأزهر الإلكتروني للنتائج، بجانب الرقم الساخن 19493.

أفادت مصادر بانه من المنتظر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 منصف الشهر الجاري، وسط توقعات بكون ذلك احد يومي 14 أو 15 يوليو 2019، وذلك في حالة اكتمال جميع عمليات المرجعة وعلى رأسها تحديد أسما أوائل الثانوية الأزهرية لجميع الشعب العلمية والأدبية، وسط حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على موعد رفع نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية وفتح رابط الاستعلام برقم الجلوس من بوابة نتائج الشهادات الأزهرية.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

نضع لكم خلال الساعات المقبلة مع بداية العمل من الأسبوع المقبل، الموعد الرسمي المنتظر لعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه الدكتور على خليل موعد اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، وستعلن قريبا عن نسب النجاح التي ستكون مرتفعة عن مثيلتها عن العام الماضي وفق التصريحات الإعلامية، كذلك من المنتظر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت 13-7-2019، وسيعلن عن نسب النجاح وقائمة الأوائل يوم الأحد 14-7-2019، وهو ما قد يكون مؤشر لسرعة ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية الثانوية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ظهور نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، سيكون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتماد النتائج ووقتها سنضع لكم جميع التفاصيل للمتعلقة بنسب النجاح وأوائل المعاهد الأزهرية بالتعليم الثانوي.

النتيجة متاحة عبر الرقم الساخن 19493 المرفق بعالية.