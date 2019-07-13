نتيجة الثانوية 2019 بوابة نتائج وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس “النتيجة ظهرت”

اعتمدت نتيجة الثانوية 2019 الآن، اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي العام الدور الأول، وقيام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتهنئة أوائل نتيجة الثانوية العامة عبر الاتصال الهاتفي، وأعلن الموقع الرسمي لخدمات النتائج بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية برقم الجلوس، بعد نشر اليوم السابع بيان أعلن فيه حصوله على حق نشر نتيجة “الثانوية العامة”، من خلال المزايدة العلنية التي أقامتها وزارة التربية والتعليم، وهي الخدمة التي اعتاد منذ سنوات على تقديمها لقرائه، عبر اتباع كافة الوسائل القانونية للحصول على تلك الخدمة ثم نشرها بشكل منفرد، في إشارة لما روج على بعض المواقع الإلكترونية نحو تقديمها خدمة الحصول على النتائج.

وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي العام بنسبة نجاح 78.6%، وسيعقد مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت للحديث عن تفاصيل نسب النجاح، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية العامة، وتم بالفعل فتح رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة من موقعها الرسمي برقم الجلوس من خدمة نتائج الطلاب الإلكترونية، ويمكن استعلام نتيجة الثانوية 2019 عبر موقع نتائج اليوم السابع برقم الجلوس من خدمة سجل بيانات، أو بالرسائل النصية على رقم الهاتف المرفق، أو من خلال رابط نتيجة الثالث الثانوي برقم الجلوس المنتظر تفعيله في غضون ساعات قليلة قبل بوابة نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط موقع بوابة الثانوية العامة

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر رابط موقع بوابة نتائج الثانوية العامة من خدمات مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بجانب الموقع الذي حصل حق إعلان النتيجة، من خلال الخدمات الإلكتروني التي أشار إليها الموقع، على النحو المبين أدناة.

استعلام نتيجة الثانوية العامة بالرسائل النصية sms على رقم هاتف 95128 بإرسال رقم الجلوس وسعر الرسالة 5 جنيهات.

خدمة سجل بيانات على موقع اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني .

برقم الجلوس من بوابة نتائج الثانوية العامة والتي ستفعل قريبا.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وزير التربية والتعليم سيعقد اجتماع مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لاستعرض اهم التفاصيل حول نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية.