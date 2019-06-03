نتيجة الرؤية واستطلاع هلال شوال 1440 وأول أيام عيد الفطر تظهر بعد صلاة المغرب في السعودية والإمارات والكويت ومصر

نتابع معكم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال شوال 1440 وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2019 حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية بعد صلاة المغرب اليوم الإثنين في السعودية والإمارات والكويت ومصر، ويأتي هذا بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان، واليوم الإثنين الثالث من يونيو 2019 هو يوم الرؤية الشرعية في تلك الدول، يذكر أن رمضان قد بدأ في السعودية والكويت والإمارات ومصر يوم الإثنين 6 مايو 2019، وتتجه الأنظار للسماء مساء اليوم لتحري هلال بداية وغرة شهر شوال.

أول أيام عيد الفطر 1440 فلكيا

الحسابات الفلكية والتي تم الإعلان عنها منذ فترة، تؤكد أنه سوف تتم مشاهدة هلال شهر شوال 1440 مساء اليوم الإثنين، ليكون الإثنين أخر أيام شهر رمضان، والذي ينتهي عن 29 يوما لهذا العام، على أن يكون غرة شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر 1440 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات ومصر هو يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وثاني أيام العيد الأربعاء ، والثالث يوم الخميس.

الرؤية واستطلاع هلال شوال 1440

حدث الآن جدل كبيرا حول إمكانية ظهور هلال شوال مساء يوم الإثنين، كما تعتمد السعودية والإمارات والكويت ومصر على الرؤية الشرعية وتحري الهلال لتحديد بدايات الشهور الهجرية، وعليه سننتظر جميعنا نتيجة الرؤية واستطلاع هلال شوال، والذي يتم عن طريق تحري الهلال عن طريق العين المجردة أو بالمناظير، فتابعونا مع النتيجة.