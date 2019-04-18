نتيجة النقل الداخلي 1440 | رابط الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، حيث أعلنت وزارة التعليم نتيجة النقل الداخلي 1440 من خلال نظام نور، وذلك بعدما أتاحت فترة إدخال الرغبات سابقاً وها اليوم تم إعلان النتائج ويمكن الاستعلام عنها للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية، الأمر الذي يبحث عنه العديد من المٌعلمون والمٌعلمات في السعودية، كما صرحت وزارة التعليم بعد إعلان النتائج عبر نظام نور اليوم أنه من المقرر اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 في 25 شعبان وذلك بعد الانتهاء من فترة قبول الاعتراض على النتيجة.

أتاحت وزارة التعليم موقع نظام نور لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم، والذي وفر تقديم روضة الأطفال والحصول على نتائج الطلاب، ولـ الراغبين في التقديم على رياض الأطفال من خلال رابط ⇐رابط نظام نور تسجيل روضة الأطفال والطلاب المستجدين 1441 – المستندات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور الإلكتروني، بالخطوات التالية:-

تسجيل الدخول نظام نور عن طريق حساب المعلم.

ادخل على شؤون المعلمين.

ثم اختار الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي.

جدير بالذكر أن تعميم تحديث بيانات الخاصة بكل شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء حركة النقل الداخلي والخارجي 1440، الذي أدى إلى إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة لهذا العام الدراسي، كما شدد التعميم على سرعة إخلاء الطرف وإنهاء جميع حركة النقل الداخلي والخارجي للتمتع بالإجازة هذا العام.

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