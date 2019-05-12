مبروك النجاح || نتيجة امتحانات أبناؤنا بالخارج 2019 هنا أسهل طرق الاستعلام عن نتيجة طلاب المصريين بالخارج

نتيجة امتحانات أبناؤنا بالخارج 2019 ظهرت وأُعلنت اليوم نتيجة أبناؤنا وبناتنا في الخارج ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة الطلاب المصريين بالخارج من خلال الرابط التالي “رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج.، كل ما عليك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة الضغط على الرابط السابق لمعرفة النتيجة برقم الجلوس فقط، هذا وقد ظهرت الآن النتائج بعد طول انتظار، خاصة بعد انتهاء الطلاب والطالبات المصريين بالخارج من أداء جميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2018/2019 الدور الأول وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة امتحانات أبناؤنا بالخارج 2019

وقد الدكتور رضا حجازي أنه تقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج عدد 70 ألف و573 طالب وطالبة، ومن الجديد بالذكر أنه قد حضر منهم 69 ألف و487 طالب وطالبة، نجح منهم 68252 طالب وطالبة، ورسب منهم 1850 طالب وطالبة سيخوضون امتحانات الدور الثاني في يوم 7 من شهر يوليو القادم.

كما تم اعتماد نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 وذلك للدور الأول، وقام باعتماد النتيجة رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، ورئيس امتحانات المصريين بالخارج، وقد بلغت بنسبة نجاح 98،22%، ويمكن الاستعلام عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم التالي:

اضغط على الصورة التالية للدخول لموقع الاستعلام ومعرفة نتيجة المصريين بالخارج برقم الجلوس والرقم القومي فقط

طريقة الاستعلام عن نتيجة أبنائنا بالخارج 2019 برقم الجلوس الدور الأول

ولنقدم لكم أبناؤنا طلاب مصر بالخارج الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي وبرقم الجلوس ، وذلك عن طريق رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية (أضغط هنـا رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج) وبمجرد الدخول من خلال الرابط ستجد أمامك أيكونه أرقام جلوس الثانوية العامة لأبنائنا بالخارج بمجرد النقر عليها ستحصل علي كافة الأرقام وتشمل هذه الأرقام جميع الدول الخارجية

نتيجة الطلاب المصريين بالخارج .. نتائج أبنائنا في الخارج – الدور الأول 2019

وسنتابع معكم أبناؤنا الطلاب المقيمين بالخارج كل ما يصدر من تصريحات بخصوص موعد إعلان النتيجة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والعودة لوطنكم الغالي سالمين