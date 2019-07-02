نجل حميدان التركي يكشف الخيارات أمام والده

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية في موقع كلمة دوت أورج ، وذلك ضمن المتابعة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية فقد كشف تركي حميدان التركي نجل المواطن المعتقل في الولايات المتحددة الأمريكية حميدان التركي ، عن كافة الخيارات المطروحة أمام والده في لجنة الإفراج المشروط اليوم الثلاثاء الموافق 02-07-2019 .

تركي حميدان تركي يشكف عن الخيارات المطروحة

ضمن المتابعة المستمرة في كافة تفاصيل إعتقال المواطن السعودي ، حيث كتب نجل المواطن حميدان التركي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر كافة الخيارات المتاحة أمام والده أمام اللجنة من أجل الأفراج المشروط وهي كالتالي :-

قبول طلب الإفراج المشروط رفض طلب الإفراج المشروط . وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة رفض طلب الإفراج المشروط بشكل نهائي . وإكمال مدة المحكومة القصوى مدى الحياة .

السجين السعودي تركي حميدان

يذكر أن السجين السعودي حميدان التركي في الولايات المتحددة الأمريكية قد انهلا جلسة قضائية سابقة له بطريقة غير متوقعة ، وتركت مصيرة غير واضح حتي الان ، ويعتبر حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث ، وقد اعتقل مع زوجته للمرة الأولي في شهر نوفمبر من العام 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة ، قبل أن يتم اللإفراج عنه بعد فترة قصيرة ، وقد إعتقل مجدداً في عام 2005 بزعم إختطاف خادمة إندونيسية ،وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها .