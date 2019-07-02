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نجل حميدان التركي يكشف الخيارات أمام والده

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
نجل حميدان التركي يكشف الخيارات أمام والده
نجل حميدان التركي يكشف الخيارات أمام والده

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية في موقع كلمة دوت أورج ، وذلك ضمن المتابعة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية فقد كشف تركي حميدان التركي نجل المواطن المعتقل في الولايات المتحددة الأمريكية حميدان التركي ، عن كافة الخيارات المطروحة أمام والده في لجنة الإفراج المشروط اليوم الثلاثاء الموافق 02-07-2019 .

تركي حميدان تركي يشكف عن الخيارات المطروحة

ضمن المتابعة المستمرة في كافة تفاصيل إعتقال المواطن السعودي  ، حيث كتب نجل المواطن حميدان التركي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر كافة الخيارات المتاحة أمام والده أمام اللجنة من أجل الأفراج المشروط وهي كالتالي :-

  1. قبول طلب الإفراج المشروط رفض طلب الإفراج المشروط .
  2. وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة رفض طلب الإفراج المشروط بشكل نهائي .
  3. وإكمال مدة المحكومة القصوى مدى الحياة .

السجين السعودي تركي حميدان

يذكر أن السجين السعودي حميدان التركي في الولايات المتحددة الأمريكية قد انهلا جلسة قضائية سابقة له بطريقة غير متوقعة ، وتركت مصيرة غير واضح حتي الان ، ويعتبر حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث ، وقد اعتقل مع زوجته للمرة الأولي في شهر نوفمبر من العام 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة ، قبل أن يتم اللإفراج عنه بعد فترة قصيرة ، وقد إعتقل مجدداً في عام 2005 بزعم إختطاف خادمة إندونيسية ،وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها .

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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