نحاء محسن القحطاني.. الكشف عن الفتاة المفقودة في الرياض

أعلن أحد المتطوعين للبحث عن الفتاة المفقودة نحاء محسن القحطاني ، والتي تم اختفاؤها من أمام منزل أسرتها في حي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، في ظروف غامضة، بحسب مصادر مطلعة أخيرا.

العثور على نحاء محسن القحطاني

ويذكر أن العشرات من أهالي حي ضاحية لبن بالرياض كونوا فريق بحث عن الفتاة نحاء محسن القحطاني، والتي عثر عليها أحدهم مساء أمس الإثنين عبر مقطع فيديو سجله من أمام المستشفى التي كانت فيها.

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مواصفات نحاء محسن القحطاني

وكانت شقيقة نحاء محسن ذكرت من قبل أن أختها اختفت في ظروف غامضة بعد أن خرجت من المنزل لإلقاء القمامة، موضحة أنها كانت ترتدي حذاء أبيض وعباءة، وهي مريضة بالصرع، ويبلغ طولها 155 سم، ووزنها 39 كجم.

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