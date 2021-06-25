نداء استغاثة خدمة جديدة على تطبيق توكلنا وخطوات الحصول عليها

يقدم تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات الجديدة منها نداء استغاثة، حيث يواكب التطبيق كافة التطورات التي تصاحب الوضع الصحي ويعمل على التفاعل معها وتوفير الخدمات اللازمة التي تسهل الكثير من الأمور على الأفراد في المملكة ويتم التعاون مع هيئة الذكاء الاصطناعي سدايا لتحديث التطبيق وإدخال كافة الخدمات المطلوبة وسوف نتعرف على هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها على تطبيق توكلنا.

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة

ضم تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات لجديدة التي توفر الكثير من الوقت على الأفراد في طلب هذه الخدمة والتي يتم التعاون فيها مع بعض الهيئات والمؤسسات الخدمية في المملكة مثل الهلال الأحمر، ووزارة الحج والعمرة، ومن هذه الخدمات.

نداء استغاثة واسعفني

يقدم تطبيق توكلنا خدمة اسعفني المتعلقة بالطوارئ في الحالات المرضية الخطيرة أو الحوادث، وأضاف التطبيق خدمة جديدة وهي نداء استغاثة ويمكن من خلالها إرسال استغاثة إلى الهلال الأحمر السعودي ويتمكن من خلاله سواء من المصاب أو من حوله أن يرسل برسالة سريعة تعبر عن الحالة وحضور رجال الإسعاف بسرعة إلى الموقع.

خدمات وزارة الحج والعمرة

يقدم التطبيق من خلال خدماته الجديدة توفير خاصية الدفع للانتقالات الخاصة بالمشاعر المقدسة وهي خدمة جيدة تسهل الكثير من الأمور على حجاج بيت الله الحرام.

خدمات تطبيق توكلنا

من المعروف أن تطبيق توكلنا هو من أهم التطبيقات التي تقدم الخدمات الخاصة بالوضع الصحي للأفراد في المملكة والذي تم إطلاقه تزامنا مع انتشار جائحة كورونا ولذلك أصبح التطبيق هو بمثابة التصريح الخاص بالأفراد للتحرك والتنقل من مكان لآخر وخاصة لارتباطه بتحديد الحالة الصحية والحصول على التحصينات اللازمة من الفيروس، وبذلك يتمكن الفرد من الاستفادة من التطبيق في أمور حياته اليومية. عن طريق تحديث التطبيق من خلال جوجل بلاي.