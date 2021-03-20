نرمين الفقي تكشف سر اختفائها وحزنها بسبب أصدقائها  نجوم الفن في برنامج معكم منى الشاذلي

نرمين الفقي فنانة مصرية مشهورة بعشقها الجمهور المصري والعربي حيث قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية كما قامت بتجسيد أدوار عديدة على خشبة المسرح ومنذ ظهور الفنانة نرمين الفقي على الساحة الفنية في التسعينات ك موديل إعلانات ذاع صيتها في الوسط الفني ولدت نرمين الفقي في مدينة الإسكندرية عام 1972 في شهر يوليو يوم وتبلغ من العمر”48″ عام

نرمين الفقي وزواجها

ترددت أنباء كثيرة عن خطوبة نرمين الفقي من أحد المصورين” رامي أنور” وزواجها من الفنان كمال أبو ريه الذي أنكر الخبر وغيرهم الكثير ولكن الحقيقة أنها لم تتزوج أبداً حتى الآن وهي فتاة وحيدة وليس لها أخوات.



صور نرمين الفقي بالحجاب

سافرت نرمين الفقي العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وكانت ترتدي العباية والحجاب ونشرت صورها عبر موقع تويتير وغرد لها المتابعين أنها جميلة جداً بالحجاب.



سر أختفاء نرمين الفقي

كشفت الممثلة المصرية عن سبب اختفاءها مدة عن الساحة الفنية أثناء لقاء على فضائية سي بي سي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي وأوضحت بأن والدتها كانت مريضة جداً وتعاني من مرض السرطان وبما أنها الابنة الوحيدة كان عليها التوقف عن قبول أعمال فنية حتى ترعها في مرضها إلى أن توفت وبعدها عادت إلى العمل في مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز ثم مسلسل “الإمام الغزالي” مع النجم أحمد رياض

وقالت أن المسلسل باللغة العربية الفصحى وأنها وجدت صعوبة كبيرة أثناء تصوير المسلسل ولكنها حاولت ونجحت، وأشارت نرمين الفقي أنها لم تتوقع من أصدقائها الفنانين عدم السؤال عنها طول فترة غيابها غير المطربة شرين والفنانة حنان شوقي وشكرتهم عبر البرنامج على وقفتهم معها برغم أن صداقتهم ليست قوية.

وأنها شعرت بالحزن الشديد وقالت أن اختفاء الفنان يجعل الجميع لا يتذكره عكس ماكان يقول البعض أن الاختفاء يجعل المنتجين يتهافتون عليه ويُعرض عليه الكثير من الأعمال ولكن ما حدث معها كان العكس.

قالت الفنانة نرمين الفقي إن سبب اختفائها لبعض الوقت للجلوس بجانب والدتها التي أصيبت بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها خلال تلك الفترة لم بتواصل معها سوى الفنانة حنان شوقي والمطربة شيرين عبد الوهاب معبرة عن حزنها لعدم تواصل أصدقائها لها خلال فترة الاختفاء وقالت أنها تقدم شكرها لهم عبر هذا البرنامج على كل ما فعلوه معها.