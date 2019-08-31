نص الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز

نص الأوامر الملكية الجديدة، من المعروف أن المملكة العربية السعودية كل فترة تقوم بعدة تغييرات جوهرية تقتضي لأوامر ملكية ونقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج نص كامل للأوامر الملكية التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز والتي بموجبها تعين فهد بن محمد بن عبد الله العبيان وزيراً ومستشار بالديوان الملكي، وتعيين فهد بن محمد بن صالح رئيساً للديوان الملكي وإليكم التفاصيل.

نص الأوامر الملكية الجديدة

الرقم : أ / 474

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 342 ) بتاريخ 23 / 9 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كما صدر أمر ملكي برقم : أ / 476 جاء فيه:

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 23 ) بتاريخ 17 / 2 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / بندر بن محمد بن عبد الله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تعد الأوامر الملكية والتي تعيين بعض الوزراء الجدد وفق الأوامر الملكية السامية محط أهتمام كبير بين جميع أوساط المجتمع السعودي بكامل فئاته كما تهم المغتربين على أرض المملكة لذا نقوم بعرض أي جديد أو أخر أخبار الأوامر الملكية في المملكة حتى يكون الجميع على علم بأي من الأوامر السامية الملكية.