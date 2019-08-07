 نطاقات | تعرف على تفاصيل مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين

اعلنت “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” عن الانتهاء من المسودة المبدئية الخاصة بقرار تعديل آلية احتساب الاجور الخاصة بالعاملين السعوديين فى برنامج “نطاقات” ، ودعت المواطنين فى المملكة العربية السعودية بالمشاركة فى ابداء اراءهم وملاحظتهم فى مسودة قرار تعديل آلية احتساب الاجور للعاملين السعوديين، ويتضمن فى المسودة ان احتساب العامل بدوام جزئى بنصف عامل سعودي، بشرط تسديد كافة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد ادني للأجر الشهري الفين ريال سعودي، ولا يتم إحتساب نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ونستعرض معكم متابعى موقع كلمة دوت أورج أهم ما جاء فى هذه المسودة .

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

من خلال النقاط التاليه نستعرض اهم ما جاء فى مسودة وزارة العمل الخاصة باحتساب الاجور الخاصة بالعاملين السعوديين وهي كالتالي :

يتم احتساب السعودي عامل واحد بشرط ان لا يقل اجره الشهرى عن اربعة الاف ريال سعودي، ويتم احتساب 2.000 ريال سعودي من أجره بقدر نصف عامل، ولا يتم إحتساب من يقل راتبه عن 2.000 ريال سعودي .

يتم إحتساب العامل بدوام جزئى بنصف عامل سعودي، ولكن بشرط تسديد كافة إشتركات التأمينات الإجتماعية، بحد أدنى 2.000 ريال للأجر الشهري، ولا يتم إحتساب نسبة التوطين فى أكثر من كيانين فقط .

يتم إحتساب الطالب السعودي بنصف عامل سعودي، ولكن يشترط تسديد قيمة أشتراكات التأمينات بجد ادنى 2.000 ريال للأجر الشهرى، ويشترط ان لا يكون محسوبا لدى كيان آخر .

ويشترط لكى يتم إحتساب الطالب فى برنامج “نطاقات” ، عدد تجاوز العاملين الطلاب فى الكيان عن 10 فى المئه من عدد العاملين السعوديين به، وعند تجاوز هذه النسبة يتم إحتسابه صفر في نسبة التوطوين، ويتم إستثناء الانشطة الخاصة بالمطاعم وتكون النسبة هي 40 فى المئه .

وتنص المادة رقم 12 فى المسودة على انه يتم إحتساب العامل السعودي ذوي الإعاقة والغير قادر على العمل في نسبة التوطين بعدد 4 عمال فى كل كيان، وبحد أدني للأجر قدره 4.000 ريال سعودي، بشرط ان لا يكون محسوبا لدي اى كيان آخر.

ومن المقرر ان يتم العمل بقرارات المسودة إبتداء من 6-5-1441 هـ، وينشر فى موقع الوزارة والجريدة الرسمية، ويتم إدراجه ضمن وثيقة دليل العمل فى برنامج نطاقات .