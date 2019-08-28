نظام أبشر بالمملكة السعودية و كيفية التسجيل به

اطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخرا نظام يسمى نظام ابشر الالكتروني، والذي بدوره يتيح لكل من المواطنيين السعوديين والمقيمين اتمام اي معاملات خاصة بدون الاحتياج الي مراجعة الادارات، وهذا نتيجة لان هذا النظام يربط بين جميع القطاعات الحكومية بالمملكة .

نظام أبشر

بعد اطلاق النظام بالمملكة اصبح اليوم يخدم لما يقرب من 11 مليون مشترك، ويقدم 160 خدمة الكترونية، مع العلم ان كل هذه الخدمات مجانية علي مدار 24 ساعه، كما ان نظام ابشر له مزايا عديدة، فهو يتيح العديد من الخدمات الخاصة والقيام بالعديد من المهام، فيما يتعلق بالجوازات واصدار تراخيص المرور وتجديد الاقامة و خدمات الاحوال المدنية، فهو يعتبر محطة واحدة لتسهيل اتمام والحصول علي مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يمكن انجازها مع التوفير والانجاز في الوقت.

أهداف أبشر

نظام ابشر مثل اي نظام اخر له اهداف واضحة و صريحة، ومن اهمها التوفير في الوقت و المجهود المبزول من المواطنين، كما كان مسبقا يوجد خالات تزوير في الاوراق الحكومية ولكن بعد تطبيق هذا النظام اصبح من الصعب جدا حدوث حالات تزوير او تزييف، وتقليل عدد الموظفين والاداريين والسرعه في الاداء مع التحسين في الخدمة، ومن اهم الاهداف هي عملية ربط الكتروني بين جميع المصالح الحكومية.

كيفية التسجيل في نظام أبشر

يمكنك التسجيل عبر الدخول الي موقع الوزارة، ثم الضغط علي مستخدم جديد، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة، بعد ذلك سوف يتم ارسال رسالة نصية علي الهاتف لتفعيل الحساب، قم بأدخل رقم التفعيل ورقم الهوية واضغط علي كلمة موافق، بعد الانتقال الي صفحة جديدة قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر و كل البيانات الاساسية، بعد ذلك قم بطباعة النموذج و توقيعه وتسليمه الي الموظف المسؤل عن التفعيل، بعد ذلك يمكنك الاستفاده من جميع الخدمات التي يقدمها موقع ابشر.