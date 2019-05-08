نظام الإقامة المميزة الجديد للوافدين وأهم المزايا والشروط للاستفادة منه

شروط ومزايا الإقامة المميزة الجديد بعد موافقة مجلس الشورى اليوم على المشروع المرسل من مجلس الوزراء السعودي، وبدأ الحديث عن الامتيازات التي يمنحها النظام للمقيم غير السعودي من العرب والأجانب، بجانب أحد أهم الشروط وهو الملاءة المالية للوافد، والتي من شأنها جذب أو استقطاب الميسورين وأصحاب رؤس الأموال عبر تقديم لهم معاملة خاصة، تحقق لهم حرية التنقل والتجارة والعيش مع الأسرة، بما يعود بالنفع على دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي التي أقرتها المملكة ضمن رؤية 2030 .

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أشار بتصريحات سابقة منذ عدة سنوات وبالتحديد في منتصف عام 2016، إلى الأهداف المنشودة من تطبيق نظام الجرين كارد أو البطاقة الخضراء، وهو المسمى الذي أطلقة على نظام الإقامة الجديد ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي، والتي كان مخطط تطبيقها خلال 5 سنوات، وبالفعل أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء الثالث من رمضان 1440، الموافق 9-5-2019، مشروع نظام الإقامة المميزة الجديد للوافدين، ما هي المزايا والشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذا المشروع، هذا ما سنتناوله في ما سيلي من بيانات.

مزايا نظام الإقامة المميزة

حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع البطاقة الخضراء أو “الجرين كارد” كما سماه وقتاه، جاء واضحاً ومباشراً لتوضيح المزايا من تطبيق هذا النظام الجديد من الإقامة، سواء كانت تلك المزايا تخص التنمية الاقتصادية ومشاريع الإصلاح لاقتصاد السعودي وقتها، أو المميزات التي سيتحصل عليها الفئة المستهدفة من الوافدين وفق شروط نظام الإقامة المميزة الجديد.

تشمل مميزات مشروع نظام الإقامة المميزة حال إصدار القانون للعمل به رسمياً، العديد من النقاط التي يمكن ان نتعرف على بعضها على النحو التالي:

يمنح المقيم حقوق الإقامة مع الأسرة.

مزاولة النشاط التجاري.

امتلاك وسائل النقل والعقارات .

العمل بمنشآت القطاع الخاص والتنقل بينها.

حرية في الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية بشكل ذاتي.

استخدام الممرات المخصصة للمواطنين السعودية في الدخول والخروج.

الحصول على إقامة غير محددة، أو إقامة مجددة بمدة سنة قابلة للتجديد.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

بع شروط الحصول على الإقامة المميزة لحين صدور البيانات الرسمية عن الجهات المعنية أو السلطات السعودية، نرصد منها ما تم تداوله بشكل غير رسمي على النحول المرفق أدناة.