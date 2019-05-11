ماهو نظام الإقامة المميزة في السعودية | شروط الحصول على الإقامة المميزة

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية التي أدت إلى إلغاء نظام الكفيل كلياً المتبع في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث وافق مجلس الشورى السعودي على نظام الإقامة المميزة التي تعطي للمقيمين مزايا عديدة وتحدد العلاقات بين صاحب العمل والعامل، جاء هذا القرار لإعطاء فرص للوافد أو المقيم للتحرك بحرية بذاته دون موافقة الكفيل كما كان من قبل.

قرار نظام الإقامة المميزة في السعودية

نظام الإقامة المميزة هو عبارة نظام يمنح المقيم حق التحرك والسفر والتملك أيضاً، بمعنى أنه أعطى للوافدين المقيمين في السعودية حقوق لأول مرة دون موافقة أخذ الكفيل هو وأسرته مثل استصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات أو السيارات، وسائل النقل …وغير ذلك، والاقامة المميزة نوعان إقامة غير محددة المدة والأخرى إقامة محددة لمدة سنة تجدد وفقاً لـ شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية، فيما تتضمن الإقامة المميزة دفع رسوم خاصة تحدد بحسب اللائحة التنفيذية.

جاء نظام الإقامة المميزة في السعودية بعد قرار الجرين كارد “البطاقة الخضراء” الذي منحها الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 والتي تعد ضمن مسيرة رؤية المملكة عام 2030م، وتكمن الجرين كارد في السعودية لتمكين العرب والمسلمين في العيش لمدة طويلة في المملكة مما يشجع على زيادة الاستثمار ورفع مستوى الاقتصاد السعودي.

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية