السعودية تودع نظام الكفيل بإقامة مميزة وجرين كارد والشروط والتفاصيل وموقف العمالة السعودية من النظام الجديد

بعد العمل بنظام الكفيل لسنوات عديدة قامت المملكة العربية السعود وبشكل رسمي اليوم بإلغاء النظام القديم والعمل بنظام الإقامة المميزة الجديد وجرين كارد، ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس الشورى عليه ضمن رؤية السعودية الجديدة 2030، ويفتح هذا النظام للعمالة السعودية التنقل من وإلى المملكة دون إذن الكفيل وبحرية تامة ودعوة الأهل والأقارب للملكة، كما يمنح الكثير من المزايا للعاملين بالسعودية.

تفاصيل إلغاء نظام الكفيل والعمل بالنظام الجديد

ويسمح نظام الإقامة المميزة للعاملين بالسعودية حق ممارسة العمل التجاري وامتلاك سكن وأراضي ووسائل نقل، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويأتي هذا النظام الجديد ضمن مشروع الجرين كارد الذي أطلقه محمد سلمان ولي العهد السعودي في عام 2016، مما سيمكن العرب والأجانب العيش في المملكة لسنوات طويلة والتنقل بحرية، كما يهدف نظام الإقامة المميزة إلى منح الأجانب الحق في التحرك والاستثمار ودعم الاقتصاد السعودي.

كما أن من شروط النظام الجديد وجود جواز سفر ساري العمل به وألا يقل عمر الذي يريد الحصول على نظام الإقامة المميزة عن 21 سنه، كما يشترط عدم وجود سوابق جنائية والتمتع بصحة كاملة وعدم الإصابة بأي مرض معدي، ودفع الرسوم المقررة.