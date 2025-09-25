نظام الإيجار الجديد في الرياض.. عقوبة صارمة ضد تجار العقار في هذه الحالات

شهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية مؤخراً تطوراً تنظيمياً مهماً يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وتعزيز الشفافية، خاصة في مدينة الرياض التي تعتبر مركزاً للنمو السكاني والعقاري، وقد أصدرت الجهات المختصة نظاماً جديداً يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى غرامات تعادل إجمالي إيجار سنة كاملة، تُفرض على “تجار العقار” أو المؤجرين الذين يخالفون اللوائح الجديدة، يأتي هذا النظام لضبط الممارسات غير العادلة في سوق الإيجارات، وتحديداً تلك التي تتعلق بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر أو مخالفة شروط الانتفاع بالعقار.

وفيما يلي أبرز الحالات التي تستوجب تطبيق العقوبة المالية الصارمة على المؤجرين:

حالات تطبيق عقوبة غرامة إيجار سنة كاملة

تُفرض عقوبة تعادل إجمالي إيجار سنة كاملة على المؤجرين في الرياض إذا ثبت ارتكابهم لأي من المخالفات التالية:

زيادة قيمة الإيجار الإجمالية

يُعاقب المؤجر في حال قيامه بزيادة القيمة الإجمالية للإيجار على المستأجر، سواء كانت هذه الزيادة في العقود القائمة ابتداءً من تاريخ نفاذ النظام، أو في العقود الجديدة التي تُبرم بعد ذلك. يهدف هذا البند إلى تثبيت الأسعار وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة وغير المنطقية.

رفع إيجار العقار الشاغر

تُطبق العقوبة إذا قام المؤجر برفع الإيجار الإجمالي للعقار الشاغر (غير المؤجر حالياً) عن قيمة آخر عقد إيجار موثق لنفس العقار.

وهذا يمنع استغلال المؤجرين لحالة الشغور لرفع الأسعار تعسفياً قبل تأجيره لمستأجر جديد.

عدم تسجيل عقد الإيجار في منصة “إيجار”

يُلزم النظام جميع المؤجرين بتوثيق وتسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار).

ويُعد عدم تسجيل العقد مخالفة تستدعي العقوبة، كون التسجيل يضمن حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية.

منع المستأجر من الانتفاع أو إلزامه بالإخلاء

يُعاقب المؤجر الذي يمنع المستأجر من الانتفاع الكامل بالعقار المؤجر، أو إذا قام بإلزامه بإخلاء العقار في غير الحالات المسموح بها نظاماً (مثل انتهاء العقد أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية).

هذا البند يهدف إلى إنهاء ممارسات التهديد بالإخلاء غير القانوني.

يُشكل نظام الإيجار الجديد بالرياض خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة والثقة في السوق العقاري، من خلال وضع ضوابط واضحة ومحددة تقف حاجزاً أمام الممارسات الاحتكارية أو التعسفية من قبل تجار العقار.