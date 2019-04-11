نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية 2019 .. جداول تحصيل المخلفات والغرامات الجديدة هنا

أعلنت هيئة المرور السعودية عن نظام جديد في المملكة العربية السعودية وقد وضعت جداول لتحصيل المخالفات والغرامات الجديدة لكل من يخالف مواد نظام المرور الجديد وبالفعل تم البدء فيها من يوم 27 نوفمبر 2018 لبحث الغرامات الواردة ومن وقت أعلان مصدر مسئول بهيئة المرور عن انه بالفعل تم الانتهاء من التعديلات الجديدة لمواد القانون ودخلت حيز التنفيذ اصبح يتسائل الجميع عن نظام القانون

نظام المرور الجديد بالسعودية 2019:

ومن خلال الجدول التالي نوضح مخالفات المرور وتوضيح الغرامات المالية التي سوف تقوم الهيئة بتطبيقها لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق :

مواد نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية :

وقد تم تحديث بعض مواد نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية وقد شمل نظام المرور الجديد تعديل 26 مادة مختلفة حيث تم تعديل المادة رقم 1 والمادة رقم 2 والمادة 7 والمادة رقم 8 والمادة 16 والمادة 17 والمادة 20 والمادة 21 والمادة 36 والمادة 38 والمادة 41 والمادة 47 والمادة 50 والمادة 50 مكرر والمادة 61 والمادة 62 والمادة 64 والمادة 65 والمادة 68 والمادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 75 والمادة 79 بينما ظلت باقي المواد كما هي بدون تعديل او تغيير وفيما يلي مواد نظام المرور الجديد كالتالي :

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