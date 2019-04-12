نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية 2019

أعلنت هيئة المرور عن نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية، كما قد وضعت الجداول للتحصيل والمخلفات والغرامات الجديدة على من يخالف مواد نظام المرور الجديد التي يتم تطبيقها لمواكبة العصر الحديث والتقدم التكنولوجي، وقد تم البدء فيها من يوم 27 نوفمبر 2018 للغرامات الواردة جداول المخالفات المرورية، حيث اصبح المقيمي في السعودية يتساءلون عن نظام المرور الجديد منذ الوقت الذي اعلن فيه المسئولين بالهيئة عن أنه تم الانتهاء من التعديلات الجديدة لمواد القانون، حيث دخلت حيز التنفيذ على قانون المرور.

نظام المرور الجديد بالسعودية 2019

ننشر جدول مخالفات المرور الذي يوضح الغرامات المالية التي ستتطبق علي المتجاوز للسرعة المحددة على الطريق وفق الجدول الذي سنعرضه:

مواد نظام المرور الجديد بالمملكة

حدثت تعديلات على بعض مواد نظام المرور بالمملكة السعودية، فشمل نظام المرور الجديد تعديل 26 مادة مختلفة، فعدلت المادة رقم 1 والمادة رقم 2، والمادة 7 والمادة رقم 8، و المادة 16، والمادة 17، والمادة 20، والمادة 21، والمادة 36، والمادة 38، والمادة 41، والمادة 47، والمادة 50، والمادة 50 مكرر، والمادة 61، والمادة 62،والمادة 63، والمادة 64، والمادة 65، والمادة 68، والمادة 72،والمادة 73، والمادة 74، والمادة 75، والمادة 77، والمادة 79، وظلت باقى المواد كما هي بدون تغيير، وإليكم مواد نظام المرور الجديد على النحو التالي:

بهذا نكون أوضحنا كل ما يخص نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية.

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