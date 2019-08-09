نظام جدارة للتوظيف | استعلم عن الشروط الواجب توافرها للحصول على الوظيفة والتخصصات المطلوبة

نظام جدارة للتوظيف أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن وجود عدد من الوظائف في الخدمات الطبية، والتي تندرج مع الوظائف الصحية لكل من النساء والرجال، ويمكن التقدم للحصول على وظيفة بوزارة الداخلية من خلال الدخول على موقع جدارة الإلكتروني التابع للخدمة المدنية،من خلال وهو ما نوضحه في السطور التالية.

نظام جدارة للتوظيف

تحرص وزارة الخدمة المدنية على توافر بعض الخطط الإجراءات التي تضمن وجود الشفافية والمصداقية، وعدم التفرقة بين المواطنين، وبالتالي ضمان التعيين بما يتناسب على القدرات العلمية والخبرات السابقة، ومن ثم يتحقق الرضا بين المواطنين ولا يشعر أحد بالقهر أو الظلم، ويعد نظام جدارة من النظم التي تبحث عن التخصصات والخبرات وتنتقي ما يناسب سوق العمل من بين أفضل المتقدمين.

جاء التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة الداخلية بداية من الأحد الموافق 18/11/1440، وإلى الخميس 22/11/1440، وسوف تكون الوظائف في بعض التخصصات كالطبيب الفني والصيدلي والأخصائي والمقيم، وذلك من خلال موقع جدارة للتوظيف.

كيفية الدخول على نظام جدارة للتوظيف

لمن يرغب الحصول على وظيفة في وزارة الخدمة الوطنية

الدخول على رابط موقع نظام جدارة.

لابد من توافر الشروط التالية قبل البدء في التسجيل على الموقع، والتي جاءت على النحو التالي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الوظيفة

لابد من الحصول على الدرجات العلمية والتخصصات الموجودة بالاعلان.

لابد من النجاح في التقييم المهني.

لابد من اعتماد بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتكون سارية المفعول.

لابد من عمل معادلة بوزارة التعليم السعودية إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

لابد من الانتهاء من فترة الامتياز لكافة التخصصات الصحية.

يتم القبول في الوظيفة طبقاً للدرجات العلمية الأعلى، ويكون الترشيح الأولى للحاصلين على درجة الماجستير ثم البكالوريوس الانتظام ثم الخريجين الانتساب.

لابد من النجاح في المقابلة الشخصية.

وبعد التأكد من توافر كافة الشروط لابد من الدخول على رابط موقع جدارة من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر والجنس ورمز التحقق، وفي حالة عدم التسجيل في الموقع من قبل لابد من الضغط على كلمة تسجيل جديد.

التخصصات المطلوبة