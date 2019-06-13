نظام “جدارة” للتوظيف عبر وزارة الخدمة المدنية / مميزات التسجيل إلكترونياً للوظائف والإستعلام عن نتائج وظائف التعليم

“نظام جدارة” هو أحد الأنظمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية للتوظيف، حيث يتم الإعلان والتقديم على الوظائف إلكترونياً، فهو أحد الأنظمة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، ويتم التقديم للوظائف التي يعلن عنها عن طريق جدارة طبقاً للشروط المحددة للتسجيل عبر النظام، ويضمن هذا النظام سرية البيانات الخاصة بالمواطنين الذين يتم تسجيل بياناتهم للوظائف المتقدمين عليها، ويتم التقديم للوظائف وإختيار المرشحين لها ألياً دون تدخلات من أحد، لذلك يضمن الشفافية والنزاهة في التعيين.

الإستعلام عن نتائج وظائف التعليم

يتم اليوم الإعلان عن نتائج وظائف التعليم المعلن عنها في رمضان 1440 هجرياً، حيث تم الإعلان عن 10456 وظيفة للرجال والنساء على الوظائف التعليم، ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين خلال لحظات، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي”، ويتم الإستعلام عبر رابط “وزارة الخدمة المدنية“.

مميزات نظام “جدارة” للتوظيف

ويعتبر هذا النظام توفيراً للوقت والمجهود سواء للحكومة السعودية أو المواطن السعودي، حيث تمنع التكدس على مكاتب تلقي طلبات التوظيف، بالإضافة لتسجيل البيانات بمنتهي السهولة واليسر، ولا يتم التقديم على وظائف الخدمة المدنية سوي من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية خدمة “جدارة”.

شروط التسجيل على خدمة “جدارة”

أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا.

تطابق الموهل مع التخصصات المطلوبة بالوظائف.

الإلتزام بفترة التقديم المقررة للوظيفة.

تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

تحديد ترتيب الرغبات للوظيفة حسب التوزيع الجغرافي.

ضرورة الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف الصحية.

كيفية التسجيل على “جدارة” للتوظيف

الدخول على الرابط الخاص بخدمة “جدارة” للتوظيف. القيام بتسجيل البيانات الشخصية للمتقدم على الوظيفة. إضافة الصورة الرمزية الموضحة بصفحة جدارة والمكونة من 6 أرقام. توضيح الحالة الصحية في حال وجود إعاقة.

موعد التسجيل على “جدارة”

متاح التسجيل علي نظام “جدارة” للتوظيف علي مدار اليوم وطوال السنة، ويتم التواصل مع المرشحين للوظائف عبر رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم للتواصل معه.