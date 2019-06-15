نظام جدارة 1440| موقع وزارة التعليم يفتح باب تقديم مطابقة مرشحي الوظائف التعليمية

يقوم نظام جدارة، والخاص بتسجيل المرشحين والمرشحات للوظائف بالمملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية، بالعمل بشكل مستمر للتيسير على المتقدمين على التسجيل فيه، ويقوم بشكل دوري بالإعلان عن أسماء الفائزين بالوظائف، التعليمية وغير التعليمية فيه، ويقوم نظام جدارة 1440، اليوم، بفتح باب مطابقة مرشحي الوظائف التعليمية.

وجدير بالذكر أن النظام التوظيفي المتميز، جدارة، قد أعلن منذ أيام قليلة، الخميس الماضي 14 يونيو 2019، عن نتائج طلب التوظيف في الوظائف التعليمية، للرجال والنساء، عبر رابط وزارة الخدمة المدنية، برقم التسجيل، الخميس الماضي 14 يونيو 2019، وبعدها بيومين تم فتح باب الحجز لمطابقة مرشحي الوظائف التعليمية، المفاضلة بين المرشحين، ويضمن نظام جدارة سرعة الانتهاء من طلبات الترشيح، كما يتم فرز الطلبات إلكترونيا لضمان عدم ضياع الوقت، ويكون سرية البيانات للمتعاملين من أهم أهداف النظام الإلكتروني الجديد.

نظام جدارة 1440

الاستعلام عن مطابقة المرشحين في نظام جدارة

الدخول الرسمي على رابط وزارة الخدمة المدنية، صفحة التسجيل. تسجيل اسم المستخدم تسجيل كلمة المرور الخاصة. تسجيل رمز التحقق، مكتوب في صفحة التسجيل. اضغط”تسجيل الدخول”.

حجز مطابقة مرشحي الوظائف التعليمية

حجز موعد المطابقة، بالدخول عبر رابط الخدمة المدنية، السابق ذكره، وإدخال البيانات والمتندات المطلوبة، على أن يتم إغلاق باب التقديم لمراجعة البيانات تمهيدا للإعلان عن اسماء المرشحين في وقت قريب، يتم الإعلان عنه مسبقا.

ويهدف نظام جدارة الجديد، للحد من البطالة بين خريجي الجامعات الحكومية، وغير الحكومية، بالمملكة، وتنظيم التقدم لطلب الوظائف بين المرشحين، كما يقوم بالفرز الالكتروني للطلبات، ضمانا لدقة الفرز والسرعة، وضمان سرية بيانات المتقدمين، حيث لا يتم الاستعلام إلا بإدخال الرقم السري الخاص بالمتقدم، والذي لا يكون متاحا إلا له، ويكون الفرز الإلكتروني لطلبات الترشيح والبيانات سريعا، مما يضمن الانتهاء السريع، كما يضمن الدقة، وذلك بتجنب المعاملات الورقية والحكومية وضياع الوقت والجهد.