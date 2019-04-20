نظام رايات الكلية التقنية 1440 – خدمات المتدربين عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني tvt

نظام رايات هو نظام خدمة للمتدربين تحت رعاية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتهدف إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تشغل الكليات والمعاهد حاليا وأكثر الوحدات التدريبية الأخري، حيث يهدف نظام رايات الكلية التقنية المهنية في المملكة العربية السعودية إلي رفع الكفاءة التعليمية في المملكة والارتقاء التعليمي داخل المملكة وتطبيق الهدف الأساسي للمنظومة وإدخال كافة التطورات التعليمية في هذا المجال التعليمي واستخدام احدث الجهزة التعليمية لتسهيل عملية التعليم ورفع مكانة التعليم داخل المملكة العربية السعودية كما تهدف إلي إرضاء جميع المشتركين في النظام سواء مدربين أو متدربين أو حتي الموظفين.

أهداف نظام رايات الكلية التقنية

تطبيق نظام عالمي يتبع افضل الممارسات في مجال التعليم بشكل تقني ومهني :-

ربط المتدربين والمدربين بأفضل طرق التعليم الحديثة.

وجود قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين.

والمدربين والنظام التعليمي.

إتمام العملية الدراسية بنجاح والحصول علي المعلومات الكافية.

حساب العبء التدريبي.

جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية.

تطبيق واستخدام الأجهزة الذكية في عملية التعليم.

تتبع المسار التدريبي إلكترونيا.

تطوير العملية التدريبية.

ما تسعي إليه المنظمة :

تسعي المنظمة إلي رفع جودة الخدمة المنظمة ورفع جودة الدراسات والبيانات وإرضاء المدربين والمتدربين والموظفين بشكل كامل بحيث لا يشتكون من أي شئ وتقديم مهمتهم بتأني وإتمامها بنجاح وتعمل أيضا لجذب عدد اكبر من المتدربين والوصول إلي مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.

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