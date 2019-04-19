نظام رايات الكلية التقنية عبر رابط موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة المتدربين tvtc

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج أطلقت نظام رايات الكلية التقنية من اجل ان يستطيع جميع الطلاب والخريجين الالتحاق بالدوارات التعليمية والتدريبية التي سوف تقوم بتنظيمها الكلية التقنية حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات التسجيل في الكلية التقنية من اجل الاطلاع علي مواعيد الدورة والتدريب وغيرها من التفصيل عبر موقع رايات الكلية التقنية، حيث تأتي هذه الخدمات من اجل تطوير منظومة التعليم بالمملكة العربية السعودية وأتاحت فرص عمل بالأراضي الحجازية، حيث سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة عن رايات نظام خدمة المتدربين.

نظام رايات الكلية التقنية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لكي يستطيع جميع المتدربين والمتدربات علي المناهج والكتب التعليمية الإلكترونية عبر بوابة رايات خدمات المتدربين، فمن الممكن إن يقوم المتدرب أو المتدربة باختيار الشعب والأنظمة التعليمية المتاحة، ومعرفة أمكان المقررات من اجل الالتحاق بالفصول التعليمية، كما يمكن المطالعة علي جميع الحقائب التعليمية التي توفرها الكلية التقنية بجميع المناطق والمدن بالأراضي الحجازية.

موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

بإمكان جميع المتدربين والمستثمرين بالمملكة العربية السعودية الدخول علي موقع نظام رايات الكلية التقنية التسجيل في برنامج رايات المتنوعة من اجل الاستفادة من خدمات المتدربين الإلكترونية، حيث يمكن التعرف علي جميع شروط تسجيل في نظام رايات الكلية التقنية بكل سهولة من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع الكلية التقنية رايات، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور فرجاء تابعوا معانا هذا المقال بصفة مستمرة لمعرفة التحديثات والأخبار الجديدة المتعلقة بالدوارات القادمة بأذن الله.

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