نظام رايات الكلية التقنية | رابط التسجيل وخدمات رايات الكلية التقنية

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “رايات” ، داخل المملكة العربية السعودية على العمل لتطوير التعليم وإستخدام احدث وأفضل الأنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال “برنامج رايات” ، الذي تم إطلاقة منذ عام 1438 هـ يجميع الكليات لتقنية فى المملكة، ويستمر هذا النظام وسوف يشمل كل من المعاهد الصناعية والتشييد والعمارة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على كل الخدمات التي يقدمها نظام رايات، وكيفية التسجيل به، والشروط اللازمة للتسجيل .

رايات

يعتبر رايات من أشهر الانظمة على مستوي العالم، ويهدف الى تقديم التطور التكنولوجي للمتدربين وتطبيقة في مختلف المعاهد والكليات، يتم من خلاله مواكبة التطور التعليمي، وزيادة جودة المعلومات للمتدربين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة بها جميع المقررات والخطط والمقررات، وربط المتدربين بالمدربين، وإجراء العملية التدريبية إلكترونيا، لجذب أكبر عدد من المتدربين، حيث يتميز بإتاحة المتدربين للإطلاع على كافة العمليات التدريبية من خلال جداول وشعب والدرجات والحضور والتقيمات، وكل ما يخص مسيرة التدريب، منذ بدء التسجيل وحتى التخرج .

التسجيل في نظام رايات

لتتمكن من التسجيل فى نظام رايات الذى تم إطلاقه من هيئة التدريب المهني والتقني يجب اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لنظام رايات عبر هذا الرابط

إذا كنت متدرب مستمر فيمكنك كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب القديم .

اما فى حالة انك متدرب مستمر فسوف تصلك اسم مستخدم وكلمة مرور فى رسالة عبر جوالك .

خدمات نظام رايات

يقدم نظام رايات الكثير من الخدمات للمتدربين ومن اهم هذه الخدمات ما يلي :

معلومات التسجيل من خلال طباعة وعرض جدولك التدريبي.

التسجيل في المقررات التدريبية .

البحث عن شعب المقررات المتاحة المناسبة لك .

التخطيط لجدول المقررات التدريبية في الفصول القادمة .

الإطلاع على المقررات والحقائب التدريبية التي تقدمها المؤسسة .

توفير فرص العمل لخريجي برامج المؤسسة، من خلال التنسيق مع قطاعات الاعمال.

تقديم الخدمة للخريجين من خلال موقع ” تقني ” الذي يقدم خدمات مباشرة للخريجين .

تقديم خدمة حجز مواعيد المقابلات الشخصية .

يمكن التسجيل عبر هذا الرابط

تقديم الوظائف المتاحة التي يقدمها القطاع الحكومي وقطاع الاعمال .

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية

لكى تتمكن من الاستفادة من الخدمات الالكترونية الموجودة على بوابة نظام رايات الكلية التقنية لابد من توافر الشروط التالية التي اعلنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ويجب ان يكون المتقدم حاصل على دبلوم صحي من المعاهد الإدارية او حاصل على مؤهل جامعي عالي .

ويجب ان يكون المتقدم حاصل على دبلوم المعهد الوطني للتفنية .

لابد ان يكون المتقدم غير مقيد بأي برامج أخري .

وتسعي دائما المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تعزيز الشراكة الدائمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، من خلال توفير برامج تدريبية ودورات لتطوير “نظام رايات” ، الذي يهدف الى تحقيق رؤية المملكة 2030 .