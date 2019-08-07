نظام ساعد للتوظيف خطوات التسجيل برقم الهوية والأوراق المطلوبة عبر وزارة الخدمة المدنية

نظام ساعد للتوظيف من أجل حصول المواطن على فرصة العمل المناسبة دشنت وزارة الخدمة المدنية السعودية موقع إلكتروني أطلقت عليه نظام ساعد للتوظيف، ومن خلاله يتم طرح كافة الوظائف المطلوبة لكل من الجنسين، فهو من المواقع التي تساهم في مساعدة المواطن للحصول على وظيفة مناسبة.

نظام ساعد للتوظيف

على كل من يريد الحصول على وظيفة حكومية مساندة أي وظائف المستخدمين وبند الأجور، تسجيل البيانات المطلوبة إلكترونياً ببرنامج ساعد للتوظيف، وكلها معلومات شخصية تشمل الاسم والسن والمؤهل وسنة الحصول عليه، والخبرات السابقة والبرامج التدريبية وكل المعلومات الخاصة بالأعمال والدرجات العلمية، وذلك بالصفحة الشخصية المخصصة لذلك، ومن ثم يوفر البرنامج الوظائف لمن سجل بالفعل.

وبهذا يقدم نظام ساعد للتوظيف خدمة جليلة للباحثين عن العمل، فهو يضع المعلومات التي تخص المسجلين بالبرنامج جنباً إلى جنب مع قاعدة البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة بوزارة الخدمة المدنية، وبهذا يوضع كل موظف مناسب بالوظيفة التي تلاءم المعلومات الشخصية التي دونها، كما يمكنكم الإطلاع على موقع وزارة العدل السعودية فتح وظائف للنساء.

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التسجيل في نظام ساعد للتوظيف

يتم البحث عن موقع وزارة الخدمة المدنية باللغة العربية أو الإنجليزية لأنه من المواقع المثبتة عالمياً.

يتم اختيار الأيقونة التي تخص البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني الموجودة بالصفحة الأساسية لوزارة الخدمة المدنية

يتم فتح صفحة لتدوين المعلومات الشخصية، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وهي من الصفحات السرية التي

لا يمكن لأحد الإطلاع عليها، فهي تعمل بنظام إلكتروني.

لا يتم التقدم للبحث عن وظيفة من خلال نظام ساعد إلا في فترات معينة تتيحها وزارة الخدمة المدنية للتقديم، ويعلن الموقع عن تلك الفترات.

الأوراق المطلوبة بعد التسجيل

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من كافة المعلومات، وخاصة وسائل التواصل، ستصل رسالة الترشيح سريعاً.

وعلى المتقدم توفير أصل الشهادة العلمية وصورة منها، وأصل بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة منها، وذلك لتوفير فرص العمل لكل من يحمل الشهادة الابتدائية والشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة، وفي هذا يختلف نظام ساعد عن نظام جدارة الذي يساهم أيضاً في توفير فرص للعمل.