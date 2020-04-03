نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل..شروط استحقاق دعم القطاع الخاص

نظام ساند، حيث أمر سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز تعويض الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، نتيجة الأضرار التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد التي لحقت بالمؤسسات والشركات إجراء مكافحة الفيروس ضمن الخطة الاحترازية التي تسير منذ دخوله المملكة، ولهذا صدر اليوم أمر ملكي أن الدولة تتحمل ممثلة تعويض بميزانية قدرها 90 مليار ريال على مدى الثلاثة أشهر.

نظام ساند

هو نظام لرعاية المواطنين وأسرهم في حال التعطل عن العمل لأي سبب خارج عن إرادته، جاءت فكرة هذا النظام من أجل إمدادات المساعدة أثناء فترة التعطل أي سد فجوة الدخل التي تقع ما بين الفترة الانتهاء من العمل القديم ولحين يحصل المواطن على عمله الجديد، وذلك مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم.

شروط استحقاق نظام ساند

من حق المشتركين في نظام ساند الحصول على الدعم بالشروط التالية:-

يشترط الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر الشخص المشترك أقل من 60 سنة.

أن يكون قد تجاوز مدة العمل المنصوصة بقانون العمل في نظام ساند وفقاً للمادة رقم 14.

على أن يكون ليس لديه أي دخل آخر أعمال أو أنشطة خاصة به.

الالتزام بالتدريبات المحددة من قبل الوزارة.

آلا يكون الشخص قد فصل من عمله بسبب شخصي.

أن يكون الشخص لديه القدرة على العمل.

عدم ترك العمل بمحض إرادة الشخص المشترك.

مبادرة دعم القطاع الخاص عبر نظام ساند

كما ذكرنا أن المبادرة بواقع 60% من رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع الأجور للعاملين المستفيدين لديها، وفقاً للقرار الملكي وفق توقف التعويض، كما تلتزم المنشآت بدفع الأجور للعمال السعوديين والغير سعوديين غير المشمولين بالتعويض.