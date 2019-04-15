نقدم لمتابعي موقع كلمة دوت أورج اليوم رابط التسجيل في نظام معين ديوان المظالم، وذلك حتي يستطيع الجميع الدخول علي نظام معين ديوان المظالم تسجيل الدخول حيث يمكن لجميع السعوديين وغير السعوديين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمات ديوان المظالم من اجل تسجيل الدخول أو التسجيل جديدا لإنشاء حسابات جديدة خاصة بالمتقاضين من خلال موقع نظام معين وذلك من اجل رفع دعوى قضائية ديوان المظالم حيث تأتي هذه الخدمات الالكتروني لكي توفر سبل الراحة علي جميع المواطنين والمقيمين دون الحاجة للذهاب إلي مقار وزارة العدل المنتشرة في مدن ومناطق المملكة، حيث يمكن لجميع المتقاضين بكل سهولة عن طريق الأنترنت معرفة مواعيد قضايا المحاكم الإدارية بشكل إلكتروني عن طريق رقم الهوية الوطنية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التسجيل في نظام معين ديوان المظالم بأسفل هذا المقال لكي نسهل علي الجميع التسجيل عن طريق الأنترنت.

نظام معين ديوان المظالم تسجيل الدخول

نرفق لحضراتكم رابط وطريقة التسجيل في نظام معين حتي نسهل عملية دخول على نظام معين ديوان المظالم وذلك عن طريق متابعتكم للفيديو الموضح لكم بالأسفل حيث يوضح هذا المقطع جميع التفاصيل المتعلقة بنظام معين الإلكتروني عبر بوابة ديوان المظالم، وذلك من اجل أنشاء حساب جديد علي الموقع الإلكتروني بكل سهولة لكي يستطيع أي شخص الاطلاع على الحكم ديوان المظالم، حيث يمكن الدخول علي موقع الرسمي وتحديد المحكمة الإدارية من اجل معرفة مواعيد الجلسات وذلك عن طريق خدمة الاستعلام عن قضية في السعودية.

التسجيل في نظام معين ديوان المظالم

معين ديوان المظالم الخدمات القضائية

بعالية يمكن الدخول علي بوابة ديوان المظالم للتسجيل بشكل مباشر ففي حالة الانتهاء من أدخال البيانات الخاصة بكم عبر موقع ديوان المظالم الالكتروني يستطيع أي شخص سواء كان سعودي أو مقيم تقديم شكوى لديوان المظالم عن طريق نظام معين، حيث يمكن معرفة حكم ديوان المظالم بشكل إلكتروني من خلال الدخول بحسابك علي الموقع الإلكتروني المرفق بعالية

رقم ديوان المظالم السعودي

كما يمكن تقديم شكوى في ديوان المظالم السعودي عن طريق الاتصال علي رقم هاتف ديوان المظالم السعودي في جميع المحافظات السعودية علي مستوي المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الرقم الموحد التالي 96612156215، حيث يمكن التواصل مع أحدي مسئولي هيئة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل رفع شكوى للديوان بشكل مباشر.

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