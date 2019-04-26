نظام نور … إستعلم عن النتائج برقم الهوية مباشرةً لجميع المراحل

يتم الإستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية”الإبتدائية- المتوسطة- الثانوية” عن طريق نظام نور المعتمد من وزارة التربية والتعليم بالسعودية، فهو المنصة الوحيدة التي يتم عبرها التعرف علي نتائج الإختبارات الشهرية والفصل الدراسي الأول والثاني، وقد وفر نظام نور هذا العام التعرف علي نتائج الطلاب بالدخول برقم الهوية وزمز التحقق، تسهيلاً علي أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون نتائجهم.

نظام نور برقم الهوية

يتم التعرف علي النتائج للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية عن طريق رقم الهوية للطالب أو الطالبة، لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 هجرياً،حيث أتاح النظام الدخول لمعرفة النتائج أول بأول، بعد أن أعلنت الوزارة أنه سيتم رصد الدرجات ورفعها علي النظام أول بأول، ونجد أن الطلاب وأولياء أمورهم في حالة ترقب دائم لمعرفة النتائج قبل إعتمادها، حيث من المقرر إعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد المقبل الموافق 30 شعبان 1440 – 2/5/2019 ميلادياً.

كيفية الإستعلام عن النتائج 1440

نظام نور من أهم الأنظمة التي توفرها وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتائج للطلاب بجميع المراحل، وقد وفرت الوزارة هذا العام الدخول لنظام نور لمعرفة النتائج ،برقم الهوية الخاص بالطالب أو الطالبة ورمز التحقق، ونوضح لكم متابعينا طريقة الإستعلام في السطور التالية:-

للإستعلام عن النتائج الدخول علي رابط نظام نور من هنا

كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب أو الطالبة.

كتابة رمز التحقق المتواجد في صفحة الإستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم الدخول علي أيقونة إشعار نتيجة الطالب والضغط عليها.

ثم تحديد الصف الدراسي.

ثم يتم الضغط علي خانة الإستعلام عن النتيجة.

وقد قام نظام نور بإعلان نتائج المرحلة الإبتدائية، والجميع ينتظر ويبحث عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية،الفصل الدراسي الثاني للعام 1440، حيث نوه نظام نور عن قيامه بعرض النتائج أول بأول بعد رصد الدرجات، لحين إعتماد النتيجة النهائي في يوم الاحد القادم 30 شعبان هجرياً.