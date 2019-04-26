نظام نور إشعار درجات الفصل برقم الهوية أو السجل المدني 1440 noorresults

رابط نظام نور إشعار درجات الفصل 1440 الفصل الدراسي الثاني، لاستخراج أو استعلام عن شهادات الطلاب في المتوسط والابتدائية والثانوية العامة، حيث نترقب الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المدارس، وصفوف النقل بكل المراحل التعليمية، عقب إقفال الدرجات وإدخال المهارات واعتماد نتائج الطلاب 1440 من قادة المدرسة، ثم تفعيل رابط نتائج نظام نور noorresults بالسجل المدني، أو من خلال موقع نور بطريقة الدخول لولي أمر طالب أو طالبة.

يوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ضمن خطط المملكة العربية السعودية لتطوير نظم التعليم والتحول إلى نظام التعليم الرقمي، وهو ما يتوافق ورؤية المملكة 2030، وهو ما انعكس على تقديم الخدمات خاصة لأولياء الأمور والمعلمين، وتعد فترة الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية، من اهم فترات العام الدراسي، وقد تكون أصعبها نظراً لحساسية تلك الأوقات لدي الأسر من لهم أبناء بمراحل التعليم المختلفة، تعد خدمة نظام نور إشعار درجات الفصل برقم الهوية أو بالسجل المدني من الخدمات الهامة للطلاب وآبائهم للاستعلام عن الشهادات والدرجات.

رابط نظام نور إشعار درجات الفصل

معرفة نتائج الطلاب في الاختبارات النهائية بمختلف مراحل التعليم وهي الابتدائي والمتوسط والثانوي، لها العديد من المؤشرات، حيث انه تشير لولي الأمر عن مستوى الطالب الحقيق، ومدى قدرته على التحصيل الدراسي، وذلك في إطار عملية الإعداد بمرحلة التعليم العام قبل الانتقال لمرحلة التعليم الجامعي، مروا بمرحلة الثانوية العامة والتي يكون نتائجها من النتائج الفارقة في مسار الطالب أو الطالبة العلمي والمهني، وكي نتمكن من الاستعلام عن الدرجات توجد طريقين توفرهم الوزارة، منها دخول رابط نظام نور إشعار درجات الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية فقط موقع نور بدون كلمة سر أو تسجيل، وسيعلن عن الرابط قريباً.

الطريقة الثانية وهي ما يعلمه الجميع من مستخدمي نظام نور، سواء كان المستخدم ولي أمر أو طالب أو معلم، وهي دخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور، أو بالسجل المدني وباقي البيانات المشار إليها، ثم الدخول على إشعار بنتيجة طالب من بوابة التقارير، ثم استكمال باقي الخطوات كما هو مبين أدناة.

اتباع الخطوات المشار إليها بعالية، ثم الحصول على تقرير أو إشعار الدرجات ومقارنة أو تحليل النتائج للوقوف على مستوى الطالب النهائي، وبالتالي مساعدة الطالب لتحسين مستواه إن كان الأمر يستلزم ذلك

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