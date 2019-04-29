نظام نور الجديد طريقك لمعرفة نتيجتك/الدخول برقم الهوية وبدون رقم سري

نعرض عليكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا، كيفية الإستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية بالمملكة، حيث تم الإعلان عن الإنتهاء من رصد الدرجات لمعظم المراحل التعليمية، وبالفعل تم الإعلان عن نتائج المرحلة الإبتدائية خلال الإسبوع الماضي، وبالنسبة لباقي المراحل فإن هناك حالة من الترقب والمتابعة للنتائج التي يتم رفعها عبر موقع نظام نور التعليمي.

نظام نور الجديد

وقد أتاح النظام الدخول للإستعلام عن النتائج للطلبة وأولياء الأمور بدون الرقم السري، حيث يتم الإستعلام برقم هوية الطالب أو رقم السجل المدني، حيث يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الحصول علي النتائج بطريقة سهلة وسريعة ويمكن طبع النتائج ايضاً.

رابط نظام نور برقم الهوية 1440

للإستعلام ومعرفة النتائج الدخول علي الرابط التالي من هنا وإتباع التعليمات للوصول للنتائج

نظام نور 1440 لنتائج الفصل الدراسي الثاني

يتم البحث بكثافة عن النتائج للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمة، حيث أنهي الطلاب الإمتحانات منذ أيام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية علي أنه سوف يتم رصد الدرجات أول بأول ورفعها علي نظام نور، ويتم الإستهلام برقم الهوية تسهيلاً علي الطلاب وأولياء الأمور.

خدمات يقدمها نظام نور

يعتبر نظام نور من الأنظمة الهامة والمعتمدة في المملكة، والتي تقدم من خلاله العديد من الخدمات ومنها( تسجيل الطلاب الجدد- تسجيل رياض الأطفال- رصد الدرجات الشهرية للطلاب-الإستعلام عن النتائج النهائية- متابعة الغياب والحضور للطلاب)، ولذلك يسهل علي أولياء الأمور متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي، ومستوي الحضور والغياب.

ضغط نظام نور

نظراً لأهمية نظام نور فإن الضغط عليه للإستعلام عن النتائج خلال هذه الفترة ونوفر لكم طريقة الدخول للموقع من هنا، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع والنجاح.

ونحن معكم أول بأول حتي إعلان النتائج التي يترقبها الجميع.

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