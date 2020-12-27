نظام نور النتائج برقم الهوية المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لأولياء الأمور إمكانية الدخول على نظام نور النتائج، والوصول لشهادات الطلاب على موقع نور برقم الهوية ورمز التحقق، حيث انتهى الطلاب من آداء الاختبارات منذ أيام قليلة، لتسود بعدها حالة من التوتر والقلق، قطعها إعلان الوزارة عن ظهور النتائج على موقع نظام نور برقم الهوية لولي الأمر، لتبدأ رحلة البحث عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية، وسنقوم من خلال التقرير، بعرض خطوات استخراج نتائج الطلاب، عبر موقع نظام نور.

نظام نور النتائج

نظام نور النتائج عبارة عن منصة إلكترونية، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها، بهدف خدمة المنظومة التعليمية بجميع عناصرها، ويأتي هذا على خلفية ما تسعى المملكة لتحقيقة من تقدم في المجال الإلكتروني وأنظمة الدراسة عن بُعد، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، وتقدم وزارة التعليم بالمملكة من خلال منصة نور، العديد من الخدمات الإلكترونية، كخدمة الاستعلام عن النتائج الفصلية برقم الهوية، كما تمكن الوزارة أولياء الأمور من الإطلاع على تقارير آداء الطلاب الشهرية على مدار العام الدراسي.

استخراج نتائج الطلاب

ظهرت نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الفصلية بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن رفع النتائج على نظام نور الإلكتروني، كما أوضحت الوزارة، أنه يمكن لولي الأمر الآن، الدخول على النظام واستعلام النتائج، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور لاستخراج النتائج.

قم بتسجيل الدخول للحساب على المنصة.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالدخول على نتائج الطلاب.

قم بتحديد اسم الطالب والفصل الدراسي والمدرسة وباقي البيانات.

بعد الانتهاء، قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها، ثم اضغط على بحث.

نظام نور للنتائج هو عبارة عن حلقة وصل تربط بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، وتهدف في المقام الأول إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة، وتيسير وصول الجميع للخدمات دون أدنى عناء.