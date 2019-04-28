نظام نور| انتهاء التصحيح ورابط الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

يترقب أولياء الأمور للطلاب وللطالبات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق فقط، إذ يمكنهم التعرف واستخراج نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذلك المرحلة الثانوية، والمرحلة المتوسطة، وذلك عند توفر درجات الاختبارات النهائية عبر نظام نور برقم الهوية.

انتهاء عمليات التصحيح

وكان موقع نظام نور برقم الهوية تلقى عددًا كبيرًا من الطلبات في الساعات الماضية، أغلبها طلبات تتعلق بإجراء عملية استعلام نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني، وذلك بعد وجود أنباء أن عملية التصحيح قد انتهت، والآن يتم تحميل درجات الاختبارات النهائية عبر موقع نظام نور برقم الهوية لتكون متاحة بين أيدي جميع الطلبة والطالبات في وقت قريب.

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رابط الحصول على النتيجة وتسجيل الطلاب الجدد

ويتيح نظام نور برقم الهوية الاستعلام عن نتائج الاختبارات، حيث يمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي من (هــــنـــــا) لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج.

الحصول على نتائج الاختبارات

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور برقم الهوية حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة «التالي»، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًّا عند كل دخول.

خدمات نظام نور برقم الهوية:

لنظام نور العديد من الخدمات وهي:

خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب «الشهرية والفصلية».

الاطلاع على التقارير الشهرية للمعلمين عن المستوى العام للطلاب.

التسجيل للطلاب الجدد «طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى».

الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني.

يعتبر موقع نور برقم الهوية حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب.

يقدم خدمات متعددة للمعلم، منها؛ خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى.

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