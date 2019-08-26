نظام نور.. بالصور خطوات التسجيل في الروضات الحكومية لولي الأمر 1440-1441

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لأولياء الأمور لتسجيل ابناؤهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440-1441 وذلك من خلال نظام نور التعليمي، والذي يتيح خدمات متعددة لولي الأمر والطلاب في المملكة العربية السعودية بداية من عملية التسجيل في الروضة الحكومية ثم المدرسة، ثم معرفة نتائج الطلاب وذلك من خلال نظام نور والذي تم إعداده خصيصاً للأغراض التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

ومع فتح الباب أمام أولياء الأمور لتسجيل أولادهم بالروضات الحكومية 1440-1441، فإننا وضعنا داخل هذا التقرير شرح مبسط مدعوم بالصور لأولياء الأمور من أجل معرفة خطوات التسجيل في الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440-1441 ، حيث تشهد عمليات التسجيل في الروضات الحكومية إقبالاً شديداً من جانب أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية لما توفره لهم من تعليم أفضل.

كيفية التسجيل في الروضات الحكومية لعام 1440-1441 :-

1- الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور والضغط على رابط التسجيل ولي أمر جديد من الشاشة الرئيسية كما هو موضح بالشكل التالي :-

2- يقوم ولي الأمر بإدخال بياناته من خلال إدخال سجل ولي الأمر والاسم المقترح كما هو موضح بالشكل التالي :-

3- يتم اختيار تسجيل طالب جديد كما بالشكل التالي :-

4- يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الهوية وصلة القرابة وتاريخ المبلاد كما هو موضح بالشكل التالي:-

5- يقوم ولي الأمر بتحديد صف الطفل ويتوقف ذلك على عمر الطفل وفقاً لتاريخ الميلاد الذي تم إدخاله في الخطوة السابقة كما هو موضح بالشكل التالي ثم يتم الضغط على التالي :-

6- فى هذه الخطوة يتم إدخال بيانات الطالب من حيث الاسم الأول ثم اسم الاب ثم الجد ثم اسم العائلة ويكون ذلك باللغة العربية كما يتم تحديد بيانات السكن وكذلك بيانات الاتصال بالطالب كما هو مبين بالشكل التالي :-

7- فى الخطوة السابعة يتم اختيار المدرسة وذلك حسب إدارة التعليم من خلال اختيار نوع المدرسة وإدارة التعليم والمكاتب التابع كما هو مبين بالشكل التالي :-

8- تعتبر تلك الخطوة هي أخر خطوة في عملية تسجيل الطلاب حيث يتم الموافقة على الإقرار والتعهد والالتزام بكافة القوانين مع تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإكمال عملية التسجيل وأخيراً يتم الضغط على مفتاح تسجيل كما هو موضح بالشكل التالي .

9- في هذه الخطوة يسأل نظام نور عن مدى رضاك عن مستوى الخدمة التي يقدمها ذلك النظام وتكون الاجابة حتى 500 حر ثم يتم الضغط على حفظ كما بالشكل التالي:-

10- بهذا الشكل تكون انتهت عملية التسجيل بالنسبة لولي الأمر:-