نظام نور برقم الهوية .. رابط وشرح طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب للعام 1440

يعتبر الاستعلام من خلال نظام نور برقم الهوية من أهم محاور السياسة التي تتبعها وزارة التعليم السعودية للتيسير على المواطنين في الاستعلام عن نتائج اختبارات طلاب المدارس على مدار العام الدرسي، فمن خلال موقع نظام نور الإلكتروني، يمكن متابعة والتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية واختبار نصف العام وكذلك نهاية العام الدراسي، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة، سواء كان ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه من مواطني المملكة العربية السعودية رابط الدخول على موقع نور للاستعلام برقم الهوية، وكذلك شرح لطريقة الاستعلام.

الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور برقم الهوية للعام الدراسي 1440 هجريا

يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع noor.moe.gov.sa الخاص بنظام نور واتباع الخطوات التالية حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة.

طريقة الاستعلام برقم الهوية من خلال نظام نور

بعد الدخول على الرابط سيظهر لك مربع أدخال البيانات والذي يحتوي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

بعد كتابة البيانات المطلوبة وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب، تقوم بإدخال رمز التحقق وهو الرمز الموجود أسفل مربع رمز التحقق.

بعد ذلك نضغط على تسجيل الدخول ليتم تحميل الصفحة الخاصة بنتيجة الطالب أو الطالبة فورا.

في حالة رغبتك في طباعة النتيجة يمكن طباعتها من خلال نفس الصفحة التي تعرض النتيجة.

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع.

فيديو يوضح طريقة البحث عن النتيجة من خلال موقع نور

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