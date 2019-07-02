نظام نور برقم الهوية… وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني علي موقع نور الرسمي

نظام نور برقم الهوية يقدم موقع نور الإلكتروني مجموعة من الخدمات الهائلة والجيدة جدا منها كيفية الحصول علي الدرجات وتسجيل الأبناء وحركات النقل الداخلي والنقل الخارجي والعديد والمزيد من الخدمات المجانية فقط عن طريق الدخول برقم الهوية وكتابة كلمة السر ورمز التحقق يمكنكم الدخول بطريقة سهلة في خلال ثواني. جميع نتائج الطلاب الفضل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني يتم رفعها علي الموقع فورا اعتماده من وزارة التعليم السعودية. كما تم أضافه خدمة جديدة لنظام نور وهي خدمة تسجيل رياض الأطفال ومعاهد القراّن.

نظام نور برقم الهوية

للحصول علي درجات الطلاب وعمل استعلام عن نتائج الطلاب يجب اتباع الخطوات الأتية.

دخول نظام نور. كتابة رقم الهوية للطالب. كتابة الرقم السري ورمز التحقق والضغط علي دخول. سوف تظهر بيانات الطالب النقر علي قائمة الدرجات. نتائج الطلاب سوف تظهر في الصفحة الموجودة ويمكنكم طباعتها. في حالة وجود أي شكوي أو استفسار يمكنكم مراسلة نظام نور ووزارة التربية والتعليم مباشرة.

نظام نور تسجيل الأبناء الجدد