“رابط مباشر” نظام نور برقم الهوية 1440 عبر noorresults.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية

وضعت الآن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية رابط مباشر نظام نور برقم الهوية 1440 هـ، لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 1439/ 1440 هـ، حيث يتم برقم الهوية فقط، وكتابة رمز التحقق بعد الدخول على موقع نور الالكتروني استخراج كشف درجات الطلاب بالمملكة العربية السعودية، ونتقدم لكل طلبة وطالبات المراحل الدراسية المستعلم عن نتائجهم الآن بالدعاء بالنجاح الباهر والتوفيق.

نظام نور برقم الهوية 1440

يستعلم الآن عن نتائج نور برقم الهوية فقط، والذي تستخرج منه نتائج طلاب السعودية، عبر الدخول على خدمات NOOR المخصص من قبل وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور والطلاب لتسهيل أجراء كافة الخدمات عبر رابط إلكتروني بدلا من الذهاب للجهات المختصة، حيث يستعلم الآن عن نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في المدارس التي أنهت رصد الدرجات على نظام نور.

كشف درجات الطلاب 1440

يستعلم الآن عن كشف درجات الطلاب من هذا الرابط المباشر، موقع نور الالكتروني السابق وضع رابطه، واستخراج شهادات الطلاب باتباع الأتي:

بعد دخول الرابط السابق

وضع الأيقونة على ( النظام العام)

ثم كتابة رقم الهوية

ورمز التحقق

ثم بحث

وتظهر لكم كشف درجات الطالب أو الطالبة المستعلم عنه، وذلك برقم الهوية فقط، بخلاف موقع استخراج النتائج عبر استخدام حساب ولي الأمر باسم المستخدم وكلمة السر، ومن يريد المساعدة يراسلنا في تعليه به:

اسم الطالب

ورقم الهوية للاستعلام لكم

ونتقدم لكم بالتهاني على النجاح.

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