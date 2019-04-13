نظام نور تسجيل الروضة 1441 الطفولة المبكرة و طريقة إضافة طفل في رياض الأطفال

موقع نظام نور تسجيل الروضة 1441 لمرحلة الطفولة المبكرة هو بوابة الدخول لتسجيل الروضات الحكومية والأهلية، وسنوضح طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440 للمستجدين وفق شرائح ومواعيد التسجيل، والتي ستتم من خلال حساب ولي الأمر برقم الهوية الوطنية فقط، أو عن طريق حساب ولي أمر بالسجل المدني وكلمة المرور، ولكن ما يعيني الكثيرون هو متى يبدأ التسجيل في الروضة للعام الدراسي 1440-1441، وما هي شرائح التقديم والضوابط التي ستحددها وزارة التعليم لتنظيم عملية التسجيل الإلكتروني من خلال موقع نور.

أشارت عدة مصادر معنية بعملية التسجيل في الروضة إلى مواعيد تم توضيحها لمواعيد بداية فتح رابط نظام نور للروضة، والمواعيد الخاصة بكل شريحة من أعمار الأطفال المنطبق عليها شروط وضوابط التسجيل، إضافة إلى ذلك فقد تم الإشارة لما ظهر من تحديثات نظام الإدارة التربوية، فيما يخص إضافة خدمة نظام نور تسجيل الروضة 1441 من حساب ولي الأمر، وتسجيل الشواغر، والخدمة ذاتها لقائد المدرسة.

خطوات نظام نور تسجيل الروضة

إدارات التعليم والعديد من الروضات قدمت نبذة مختصرة حول طريقة أو خطوات الدخول على نظام نور تسجيل الروضة 1441 عبر حساب ولي أمر جديد، أو تسجيل الدخول برقم السجل المدني ورمز التحقق من حساب أولياء الأمور، وطريقة استعادة كلمة المرور وبيانات الدخول على موقع نور برقم الهوية فقط، وبداية نبدأ بزيارة الصفحة الرسمية نظام نور لوزارة التعليم السعودية.

موضح بعالية طريقة الدخول على حساب ولي الأمر مسجل بالفعل، أو تسجيل ولي أمر جديد وإدخال البيانات المطلوبة حتى استلام رسالة التفعيل ومن ثم الدخول بكود التفعيل وتغيير كلمة المرور، وحالة الدخول لمن فقد بياناته.واجهة تسجيل الأطفال لمرحلة الطفولة المبكرة في نظام نور من خلال حساب أولياء الأمور، ويتضح شرائح التسجيل المقسمة إلى ثلاث مستويات على حسب السن، سنوضح تفاصيلها فيما بعد.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال

مواعيد تسجيل مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة رياض الأطفال والتي تشير لفتح التسجيل بداية من يوم الأحد 9-8-1440 .

رابط نظام نور لتسجيل الطفولة المبكرة

بوابة الدخول على خدمات نظام نور لتسجيل الروضة 1440 ويمكن الدخول واتباع تعليمات فتح حساب ولي الأمر لسهولة الوصول لخدمة التسجيل في الروضات للعام الدراسي المقبل.

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