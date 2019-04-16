نظام نور تسجيل روضات الأطفال .. تعرف على كيفية التسجيل به عبر noor.moe.gov.sa

نظام نور تسجيل روضات الأطفال، ذلك الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة التربية والتعليم، حيث أكدت أنه من الضروري للتسجيل بالمرحلة الابتدائية لابد وأن يكون الطفل التحق بأحد الروضات الرسمية التابعة للدولة، أو من خلال نظام نور، لذلك يبحث العديد من السعوديين عن شروط الالتحاق بنظام تسجيل نور لروضات الأطفال التي تتطلب شروطا معينة حتى يتم النجاح والقبول وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الإلكتروني لذلك النظام.

نظام نور تسجيل روضات الأطفال

وللتسجيل بنظام نور لروضات الأطفال، أهمية كبرى نظرا لاشتراط الدولة أن يحصل الطالب المتقدم للمرحلة الابتدائية توصية صادرة من الروضة حول أنه مستعد للالتحاق بالمدرسة ويكون قضى ما لايقل عن سنة دراسية كاملة في إحدى الروضات التابعة للدولة، وللتسجيل عدة شروط للحصول على مقعد في النظام، وهم كالآتي:

يبدأ التسجيل لكل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه، ويغلق بتسديد الشواغر في الروضة، وتكون أولوية التسجيل في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني لأطفال الموظفات السعوديات، ثم يفتح بعد ذلك لبقية الأطفال.

يغلق التسجيل في رياض الأطفال مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يغلق التسجيل في برامج التداخل المبكر بعد شهر من بداية الفصل الدراسي الأول.

التقديم من خلال الموقع الرسمي، عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa

الفئات العمرية التي يحق لها التسجيل في نظام نور

من أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن الرابعة (المستوى الأول). من أكمل أربع سنوت ولم يبلع سن الخامسة (المستوى الثاني). من أكمل خمس سنوات ولم يبلغ السادسة (المستوى الثالث). لا يزيد العمر الزمني للطفل عن ست سنوات للقبول في برامج التدخل المبكر للروضات.

متطلبات التسجيل لنظام نور

شهادة التحصيان الأساسية مكتملة حتى سنو قبوله.

إجراء الكشف الطبي من المستشفى أو المركز الصحي.

صورة من سجل الأسرة المضاف للأطفال السعوديين.

خطاب تسنين من الوحدة الصحية.

يشترط لقبول الطفل في برامج التدخل المبكر أن يكون قد تم تشخيصه من فريق متخصص.

أصول المستندات لمطابقة الاسم وتاريخ الميلاد، وعدم الاحتفاظ به.

← آخر خبر: