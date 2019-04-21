نظام نور تسجيل ولي أمر طالب جديد للتسجيل في رياض الأطفال 1441

رابط نظام نور تسجيل ولي أمر طالب جديد بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة، للتمكن من تسجيل رياض الأطفال 1441، بعد فتح التسجيل في الروضة اليوم الأحد، تنفيذا للتعليمات التي صدرت عن وزارة التعليم لجميع إداراتها المعنية، وتضمنت ضوابط التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية، لاستكمال تسجيل الطلاب المستجدين في مراحل التعليم المختلفة سواء كانت مرحلة الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي بمدارس المملكة وروضاتها المختلفة.

بدأ تسجيل الروضة في نظام نور في موعدها المقرر من وزارة التعليم، وتم تقسيم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى ثلاثة مستويات، وفق تاريخ ميلاد الطفل وعلى إثره يتم تسجيل رياض الأطفال 1441، من خلال المواعيد الرسمية على أن تكون أولوية التسجيل للروضات الحكومية، وللطلاب السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وعلى حسب ألية تسجيل الروضة فلابد من التعرف على طريقة دخول نظام نور تسجيل ولي أمر طالب جديد بالسجل المدني أو رقم الهوية.

دخول نظام نور تسجيل ولي أمر طالب جديد

التسجيل في نظام نور لولي أمر له حساب موجود من قبل،يكون بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ورمز التحقق من موقع نور، و إذا تعرض صاحب الحساب لفقدان احد بيانات الدخول، فيكمنه التواصل مع رقم خدمة وزارة التعليم، أو استعادة بيانات الدخول من خلال الدخول على استعادة كلمة السر أو فقدان كلمة السر، وهذا بخلاف دخول نظام نور وتسجيل ولي أمر طالب جديد للتسجيل في الروضة كما سنشرح فيما بعد.

استعادة كلمة المرور على موقع نور، ستوفر للمستخدم شاشة بيانات منها يتم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق لولي الأمر، وان كان له تسجيل على الموقع، ستصل له رسالة نصية على رقم جواله المدرج في بيانات ولي الأمر على موقع نور تحمل اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة، وفي حالة تسجيل ولي أمر جديد لطالب، يقو النظام بنقل المستخدم الجديد إلى شاشة إدخال بيانات ولي الأمر وتشمل السجل المدني واسم المستخدم، ثم بيانات الطالب وتشمل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة.

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