نظام نور.. خطوات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

نظام نور EduWave نظاما تم إنشاؤه من قبل وزارة التعليم السعودية للطلاب والسادة أولياء الأمور، بهدف تيسيير الحصول على نتائج الاختبارات بكافة المراحل الدراسية برقم الهوية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي يتم تقديمها لكافة عناصر العملية التعليمية في كافة قطاعات التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أن نظام نور EduWave نظاما متكاملا يقدم الخدمات للطلاب والمعلمين والقادة في المملكة.

رابط نظام نور برقم الهوية

وتحديث البيانات من مستخدم شاغلي الوظائف التعليمية هو من الأمور التي يجب القيام بها على رابط نظام نور قبل التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي، من خلال إتباع خطوات طريقة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر الدخول إلى صفحة نظام نور الرسمية مباشرة برقم الهوية من الرابط (هنـــــــا)، أو الاستعلام عن أي من خدمات المعلمين والمعلمات من خلال (اسم المستخدم، كلمة السر، كتابة رمز التحقق، الضغط على أيقونة دخول)، ثم اتباع عدة خطوات.

خطوات تحديث البيانات من مستخدم شاغلي الوظائف التعليمية

الدخول إلى صفحة نظام نور الرسمية مباشرة برقم الهوية من الرابط (هنـــــــا).

بعد الدخول تظهر الصفحة الشخصية الخاصة على نظام نور بشكل مباشر.

الضغط على أيقونة طلب تجديد بيانات المعلمين من الخيارات الموجودة في الجهة اليمنى.

اختيار أيقونة طلبات تجديد بيانات المعلمين /المعلمات.

اختيار أيقونة إضافة طلب تعديل البيانات.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالمعلومات.

الضغط على حفظ، والتي تتواجد في آخر الصفحة.

ينبغي التنويه أن الإقرار بصحة البیانات الذي یؤكده المعلم من حسابه لا یحتاج لاعتماد من قائد المدرسة بل سیظھر مباشرة في قائمة تم الرد في شاشة قائد المدرسة.

خطوات تحديث البيانات من مستخدم شاغلي الوظائف التعليمية تفصيلا من هــــــــنــــــــــــا